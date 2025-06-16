Путін опиниться на роздоріжжі: військовий сказав, коли можливі реальні перемовини з Росією

Реальні переговори з Росією можливі лише після її стратегічного послаблення з боку України. Зокрема, шляхом успішних військових операцій, які зруйнують ілюзію сили Кремля та змінять баланс сил не на користь ворога.

Тільки тоді диктатор Владімір Путін буде змушений сісти за стіл переговорів. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко.

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Коли можливі серйозні переговори з Росією

За словами Івана Тимочка, адекватні перемовини з Росією можливі лише тоді, коли Україна на стратегічному рівні позбавить Росію статусу впливової держави. Тільки після того, як Путін усвідомить, що він постійно втрачає те, що сам активно піарив – так званий "баланс сил", – можна говорити про реальний діалог.

Путін завжди наголошує на необхідності схилити баланс сил у Європі на користь Росії. Відповіддю України має бути посилення власної армії та стратегічного озброєння – саме це дозволяє змінити ситуацію на нашу користь.

Його риторика лише підкреслює: якщо Україна знищує стратегічні об'єкти, підприємства, авіацію, системи управління та командування на території Росії, то послаблює її настільки, що Путін постає перед вибором: або продовжувати війну й остаточно втратити вплив і в регіоні, і всередині країни, або ж погодитись на переговори, щоб зберегти хоча б свій особистий статус.

Лише в такому випадку можливі реальні перемовини,

– наголосив голова Ради резервістів.

Тисяча заяв президента США Дональда Трампа наближають мир значно менше, ніж один ефективний удар по стратегічній авіації ворога. Тисяча "стурбованих" фраз європейських політиків, сотні резолюцій Радбезу ООН чи мільйон гнівних постів у соцмережах – нічого не змінюють.

Реальні зміни відбуваються лише тоді, коли Україна завдає ефективних ударів на території Росії. Це впливає не лише на хід війни, а й на ставлення самого російського суспільства та Путіна до її продовження.

Саме тому за Україною уважно спостерігають. Будь-які серйозні та радикальні рішення з боку європейських чи американських партнерів ухвалюються лише тоді, коли ми демонструємо конкретний і рішучий результат. І це – гірка, але правда.