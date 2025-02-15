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24 Канал Новини політики Саудівська Аравія прийме саміт Трампа і Путіна: є офіційне підтвердження
15 лютого, 00:28
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Саудівська Аравія прийме саміт Трампа і Путіна: є офіційне підтвердження

Анастасія Діденко
Основні тези
  • Саудівська Аравія підтвердила готовність прийняти саміт між Трампом і Путіним.
  • Саудівська Аравія підтримує переговори та сприятиме досягненню миру між Росією та Україною.

Саудівська Аравія підтвердила готовність прийняти саміт між Трампом і Путіним. У МЗС країни зазначили, що підтримують переговори та сприятимуть досягненню миру.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерстві закордонних справ країни. Саудівська Аравія дала згоду на проведення саміту між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на своїй території.

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Саудівська Аравія прийме саміт Трампа і Путіна

У Міністерстві закордонних справ країни наголосили, що підтримують цей крок і схвалюють телефонну розмову лідерів, яка відбулася 12 лютого.

Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення міцного миру між Росією та Україною,
– йдеться у заяві відомства.

Раніше Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, ймовірно, відбудеться саме в Саудівській Аравії, проте точну дату поки не озвучив. Очікується, що офіційні деталі переговорів будуть оприлюднені найближчим часом.

До слова, контакти щодо мирних перемовин відбудуться наступного тижня у Саудівській Аравії.

Трамп заявив, що Україна братиме участь у всіх перемовинах з Росією.