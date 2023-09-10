Хоче бути Ердоганом, – політолог пояснив мету заяв президента Бразилії щодо Путіна

Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував "посадити за стіл переговорів" російського диктатора та Президента України Володимира Зеленського. "Найкращим" майданчиком для цього він вважає Генасамблею ООН, яка відкриється 19 вересня.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Лула да Сілва намагається капіталізувати відносини з Росією, яка зараз є "супермаркетом перед закриттям", та в ньому всі ключові "товари" можна взяти за "знижкою".

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Це маргінальна позиція

Хто з цього "клубу" першим прокричить, що готовий спілкуватися з Росією, той, на думку Саакяна, має право на декілька годин раніше зайти до цього "супермаркету" та взяти, то що він хоче.

Для цього потрібно приїхати до Владіміра Путіна, поговорити з ним. Це те, що робить Реджеп Ердоган, президент Туреччини або прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. І Лулу да Сілва також бажає взяти та цьому процесі участь. Він хоче бути Ердоганом та Моді,

– наголосив політолог.

Олег Саакян прокоментував цинічну заяву президента Бразилії: дивіться відео

Президент Бразилії хоче свою позицію нібито посередника та рівновіддаленої сторони конвертувати у свої політичні та насамперед економічні зиски.

"Саме тому й він робить таку заяву. Але на неї немає бурхливої реакції або підтримуючих оплесків від інших держав. І це є маргінальна позиція, яку ми чули вже неодноразово", – підкреслив Олег Саакян.

Більше про цинічну заяву президента Бразилії

Лула да Сілва в інтерв'ю індійським ЗМІ наголосив, що саміт G20, учасником якого він був цьогоріч в Індії, є не найкращим майданчиком для "обговорення війни в Україні". Він вважає таким Генеральну Асамблею ООН.

Лула да Сілва заявив, що саме на Генасамблеї ООН "можна посадити Путіна та Зеленського за стіл переговорів". Також він додав, що "всі проти війни".

Президент Бразилії підкреслив, що його країна "не буде вплутуватись у війну", проте він має намір бути присутнім на так званих "мирних переговорах".

Крім того, Лула да Сілва зробив ще одну гучну заяву, запросивши на наступний саміт G20, який відбудеться в Бразилії у 2024 році, Владіміра Путіна. Мовляв, російського диктатора не затримають через ордер на арешт, який був виданий Путіну Міжнародним Кримінальним судом. Він зазначив, якщо на той час "буде президентом Бразилії", Путіна "нізащо не заарештують".