Є чіткий шлях, – Подоляк дав пораду для переговорів "панікерам" з кремля

росія намагається знайти альтернативні шляхи, щоб посадити Україну за стіл переговорів. Проте Київ не піде на ультиматуми кремля й збереже принципову позицію щодо необхідності деокупації всіх українських територій, в тому числі Криму та Донбасу.

Насправді у Москві не захочуть ніяких реальних переговорів, поки росія не зазнає поразки. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Примус до російського миру

Радник голови ОП вважає, що росіяни спробували примусити Україну до переговорів. На його думку, якби у кремлі захотіли б переговорів, тоді вони могли б напряму звертатися до України, а не до інших країн.

Вийдіть з неформальною пропозицією до нас про готовність покинути територію України (в тому числі Крим) і після цього давайте проведемо певні переговори, щоб далі все зупинилось якомога швидше. Щоб в тому числі певні санкції там зупинились і вийдемо на переговори про репарації… Ні, вони кажуть, що в паніці, тому давайте негайно сідати за стіл переговорів,

– пояснив Подоляк.

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Ультиматуми продовжуються

Зі слів радника Єрмака, росія продовжує слідувати ультимативній формі переговорів.

"Ми захопили Запорізьку і Херсонську області, тому давайте сідати за стіл переговорів? Тобто просто інші дуже примітивні наративи. У них немає паніки. У росії вони не свідомі куди й навіщо вони зайшли", – зазначив представник ОП.

Він додав, що російська "еліта" справді вважає, що має право проводити агресію проти інших країн і вбивати їхніх громадян.

Переговори можливі лише тільки після суттєвих тактичних і стратегічних поразок росії. Це треба усвідомити всім і не грати в інформаційну гру, яку запускає рф. Вони не хочуть ніяких реальних переговорів до моменту, поки вони не отримають гарного ляпаса. Давайте цей ляпас завдамо. Будуть ресурси – тоді завдамо ляпас і будемо вести переговори. Але з української позиції, яка дозволить правильно закінчити війну – на кордонах 1991 року, включно з Кримом і Донбасом,

– резюмував Подоляк.

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Що відомо про переговори між Україною та росією

Україна з перших днів вторгнення росії намагалася зупинити війну завдяки дипломатії. У Києві навіть погодилися провести переговори на кордоні з білоруссю, яка надала росії свою територію для агресії проти України.

Також українські та російські делегації зустрічалися у Стамбулі. Зокрема, в Туреччині відбулася тристороння зустріч за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та росії.

У Стамбулі українська сторона передала росіянам свої пропозиції щодо закінчення війни. Однак у кремлі проігнорували пропозиції та продовжили військову кампанію.

росія відкрито вимагає в України територіальних поступок і ставить ультиматуми. Через це у Києві вирішили призупинити переговори. В Офісі Президента констатували що наразі немає підстав для відновлення переговорів з окупантами.

Також у МЗС України заявили, що для відновлення переговорів потрібно змінити ситуацію на фронті.

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