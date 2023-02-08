Путін шукає точки переговорів, – Черник пояснив, що на це вказує

Провали російської армії у війні з Україною заганяють терористів у пастку. Дії російського диктатора Владіміра Путіна на міжнародній арені свідчать про бажання переговорів, щоб закріпитись на захоплених територіях України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, український контрнаступ вже триває, зокрема в районі Вугледара, де ЗСУ вбивають сотні окупантів.

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Контрнаступ вже в процесі

Петро Черник зазначив, що в районі Вугледара ЗСУ динамічно обороняються, в той час як росіяни атакують, але зазнають великих втрат. На думку військового експерта, це свідчить про контрнаступальні дії ЗСУ.

Водночас зараз залишається відкритим питання, чи підуть росіяни на повторний "акт божевілля", якщо знову вирішать наступати на Київ. На початку вторгнення Росія наступала на столицю України своїми найкращими угрупованнями, які були оснащені найкращою зброєю та вмотивованими військовими, але навіть при цьому вони не досягли стратегічної мети.

Чи можливе повторне "божевілля"

Черник зазначив, що росіяни дійсно можуть піти на повторний наступ на Київ з тими ресурсами, які в них є зараз.

Збірний понтон через Сіверський Донець, де на одному місці за добу спалили батальйонно-тактичну групу, втратили 73 одиниці техніки й 5 разів клали понтон – це, з точки зору здорового глузду, непідйомна логіка, але вони так діють,

– сказав Черник.

Військовий експерт припустив, що росіяни перебувають в зоні стратегічної пастки й добре усвідомлюють, що, якщо до середини весни їм не вдасться "зацементувати" якоїсь лінії розмежування та вийти на проміжні переговори з Україною, то у них почнуться катастрофічні проблеми.

Хто хоче перемовин

Петро Черник пригадав слова самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка, коли він говорив про те, що, начебто, Україна пропонувала Білорусі "пакт про ненапад". Військовий експерт припустив, що ці слова належать не Лукашенку, а Путіну й таким чином він демонструє бажання переговорів.

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Також, на думку Черника, слова Путіна вимовляє угорський прем'єр Віктор Орбан, коли казав, що Україна – це нічийна земля та президент Туреччини Реджеп Ердоган, коли говорить про необхідність переговорів з Росією.

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Водночас Черник припустив, що зараз складаються передумови для перелому перебігу війни. На його думку, значною мірою це може статись завдяки рекордній підтримці США.

Росія більше не має козирів

Військовий експерт зазначив, що Росія дійшла до такого стану, коли у неї не залишилось "козирів" для війни, окрім зброї масового ураження – ядерної, хімічної та бактеріологічної.

Єдиний серйозний аргумент – це нескінченні піхотні хвилі. Цього ще дуже багато й цього не можна ігнорувати. Сотні тисяч цих недоросіян готові помирати за Путіна, за "вєлічіє" й ми ігнорувати цю колосальну кількість не можемо,

– сказав Петро Черник.

За словами військового експерта Україна буде змушено "перемолоти" цю піхоту, але цей процес буде дуже болючим.

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