Переговори з Росією призупинені, вона ніяк не може зрозуміти, що є джерелом нацизму, – ОП

Мирні переговори між Україною та Росією щодо припинення війни призупинені. Після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося.

Після Стамбульського комюніке ніякого просування немає

Про це розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Він заявив, що переговорний процес з Росією складний, адже залежить від того, як розгортаються події в Україні.

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Подоляк наголосив, що Україна готова до конструктивного діалогу та може вибудовувати свої переговорні позиції. Він зазначив, що президент Володимир Зеленський модерує цей процес і "виходить з адекватної оцінки того, про що саме йдеться і може йтися на переговорах".

Натомість Росія, як заявив Подоляк, за 82 війни не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як думали в Кремлі спочатку. Радник Андрія Єрмака повідомив, що Росія по суті не міняє свої директиви.

Вони продовжують активно шантажувати, якісь позиції публічно проговорюють,

– сказав він.

За словами Подоляка, глав МЗС Росії Сергій Лавров і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков публічно коментують переговори, хоча не входять до російської делегації. Зокрема, заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що переговори з Україною припинено, адже "Київ фактично вийшов з них".

Радник глави ОП додав, що росіян далі живуть у світі, де начебто є "український нацизм". Та, як наголосив Подоляк, увесь світ уже зрозумів, що сьогодні існує тільки російський нацизм.

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Він розповів, що переговорний процес між Україною і Росією призупинений, адже після Стамбульського комюніке ніякого просування немає. Водночас в Офісі президента наголосили, що будь-яка війна закінчиться за столом переговорів.

Росія не розуміє, що війна не йде за її планом

Михайло Подоляк назвав 3 причини, чому переговори з Росією на паузі. За його слова, Росія не демонструє розуміння сьогоднішніх процесів у світі та своєї вкрай негативної ролі.

Також, як сказав радник глави ОП, у Кремлі не розуміють, що війна вже не йде за правилами, графіком чи планами Росії.

Спротив України і спротив професійний тільки наростає. Тому жодних своїх цілей Росія не досягне,

– сказав він.

Подоляк наголосив, що Росія не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку. За його словами, політична еліта в Росії боїться говорити правду, "що з війни треба виходи на зовсім інших умовах, ніж було заявлено спочатку".

Україна продовжить переговори, якщо буде конкретика

На думку радника Андрія Єрмака, Росія хоче побачити в дії всі пакети міжнародних економічних санкцій Заходу та зрозуміти дійсну "боєздатність".

За його словами, Росія втрачає залишки своєї репутації. "Така, на мій погляд, стратегічна ціль росіян: все або нічого. Тому немає сенсу заважати падінню цієї дивакуватої "імперії", – сказав він.

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Разом з тим, Подоляк наголосив, що наразі не йдеться про "вихід чи не вихід" України з переговорів, а тільки про доцільність процесу і конкретику на цьому етапі.

Буде конкретика – будуть продовженні політичні переговори,

– резюмував він.

Що відомо про переговори України та Росії

Україна практично від початку повномасштабного вторгнення Росії намагається зупинити війну дипломатичним шляхом. Київ навіть погодився на декілька раундів переговорів з росіянами на білоруському кордоні.

Згодом у Стамбулі за посередництва Туреччини відбулася зустріч глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Наприкінці березня – на початку квітня у турецькому Стамбулі зустрілися українські та російські делегації.

Київ передав Москві свої пропозиції, відповідно до яких погоджувався на гарантії безпеки від третіх країн в обмін на відмову від курсу в НАТО. Питання ОРДЛО мали вирішити переговори Зеленського з Путіним. Щодо Криму – Україна пропонувала вести переговори 10 – 15 років.

Перед затвердженням договору в Україні мав би відбутися референдум. Також його підписанню мало б передувати виведення Росією своїх військ з території України. Та в Кремлі не відповіли на пропозиції Києва.

Переговорний процес сильно ускладнили звірства росіян на Київщині. Зеленський говорив, що українці не хочуть домовлятися з росіянами, а просто прагнуть їх вбити.

Також наш президент попередив Кремль, що Україна вийде з переговорів, якщо Росія проведе псевдореферендум у Херсоні та знищить людей у Маріуполі. Окрім того, Зеленський сказав, що Росія повинна відвести свої війська на позиції 24 лютого, щоб розблокувати переговори.

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