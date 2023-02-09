Жодних переговорів із Путіним: Захід подає елітам Росії чіткий сигнал

Володимир Зеленський 8 лютого відвідав Париж, де зустрівся з лідерами Франції та Німеччини. Те, що Олаф Шольц приїхав до іншої країни на зустріч з українським президентом може бути сигналом для Росії.

А саме – відповіддю колективного Заходу на просування Росією ідеї "корейського сценарію" для України. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.

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Захід надсилає сигнал російським елітам

"Учорашій візит спочатку до Лондону, а потім до Парижу, куди був змушений приїхати Шольц – це відповідь колективного Заходу Росії, що це питання ("корейський сценарій" для України – 24 Канал) не розглядається", – припустив Загородній.

Крім того, вчора, 8 лютого, була ще одна подія. Об'єднана слідча група, що займалася розслідуванням трагедії з боїнгом МН17, який бойовики збили в небі над Донеччиною у 2014 році, опублікувала докази причетності до інциденту Владіміра Путіна.

Так, слідчі зафіксували прямий дзвінок російського диктатора ватажку бойовиків Ігорю Плотницькому під час збиття боїнга.

Це означає, що російському істеблішменту дають зрозуміти, що жодних перемовин не буде. Ба більше, з Путіним, який є терористом,

– зазначив політолог.

Водночас Захід дає певний простір російським елітам щодо можливих перемовин лише після повалення російського диктатора.

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До чого тут Шольц

За словами політолога, не виключено, що ідея "корейського сценарію" для нашої держави розглядалася й у Німеччині. З огляду на те, що Шольца змусили приїхати до Парижу, а не чекати у Берліні, означає, що німцям дали зрозуміти – жодних сепаратних перемовин Заходу з Путіним не буде.

Ба більше, Захід не розглядає інших варіантів, окрім допомоги Україні у війні проти Росії.

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