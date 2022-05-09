Переговори з Росією: Зеленський провів дві "червоних лінії"
Щодо переговорів з Росією – Зеленський провів дві "червоних лінії" – це Маріуполь і Херсон. Мені здається, що у першому випадку, скриплячи зубами, але в Росії його почули. Далі читайте в ексклюзиві для сайту 24 каналу.
Їм-то хочеться "Азов" випалити напалмом, але не виходить. І, можливо, поки що це рішення не ухвалене.
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"Референдум" на Херсонщині
Тут же ж, Зеленський сказав, що якщо буде "референдум", то з переговорів ми виходимо теж. Залишаємо тільки консультації з гуманітарних питань.
В усьому іншому ми будемо досягати мети військовим шляхом і гнати їх хоча б до рубежів, зафіксованих станом на 23 лютого. Для реалізації такого сценарію нам повинно вчасно надійти все необхідне озброєння від наших західних партнерів.
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Звільнення Донбасу військовим шляхом
Якщо ми увійдемо в бойовий кураж, маючи при цьому всю зброю, яка нам потрібна для наступальних дій, то все можливо.
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