Трамп у глухому куті: які 2 ключові рішення він може ухвалити

Дональд Трамп заявив, що Росія затягує погодження припинення вогню з Україною. Втім додав, що сам так робив упродовж багатьох років у бізнесі.

Президент США чудово розуміє поведінку Владіміра Путіна. Як зауважив 24 Каналу політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зараз Трампу нічого сказати, бо тоді доведеться визнати, що він помилявся.

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Трамп починає погрожувати Росії

Після розмови з Путіним, стало зрозуміло, що Росія просто так не зупиниться. Навпаки вона висунула низку вимог до США й до України. Трамп все розуміє і змушений публічно це визнати.

Я не бачу ніяких проблем для того, щоб Трампу відкрив санкційні "шлюзи". Треба не знімати санкції на сільськогосподарські продукти, дозволяти Росії їх продавати й заробляти шалені кошти, а навпаки посилювати обмеження,

– підкреслив Андрій Городницький.

Трамп поступово натякає Росії на такий сценарій. Наприклад, він заявив про зміну політики щодо Венесуели. США впроваджуватимуть 25% санкцій на всі товари з країни, яка купує нафту у Венесуели. На Китай це вже поділо, і він зразу відмовився купувати сировину у цієї країни.

Так само можна зробити з Росією. У найбільших обсягах у неї купують нафту Китай та Індія. Цим наповнюють воєнний бюджет. Наприклад, за 3 роки війни тільки за нафту і газ росіяни отримали понад 700 мільярдів євро. Це величезні прибутки.

Але поки Трамп лише вдає, що може зробити, якщо Путін відмовиться припинити вогонь. Він бачить, що з ним граються, ставлять дуже багато умов, а час йде,

– зауважив політичний експерт.

Президент США обіцяв своїм виборцям швидку перемогу, але тепер його риторика пригнічена. Він розуміє, що вибрана тактика не працює.

Які 2 виходи має Трамп

Після переговорів у Саудівській Аравії Росія заявила, що погодиться на припинення вогню, якщо з неї знімуть санкції, банки повернуть до міжнародної системи S.W.I.F.T., відновиться вільна торгівля.

Ситуація, яка зараз відбувається, абсурдна. Проблема в тому, що Трамп стоїть глухому куті. Він розуміє, що робить Путін і має 2 виходи,

– наголосив політичний експерт.

Перший варіант – піти на зустріч російському диктатору, зняти санкції, виконати всі умови й отримати припинення вогню до 20 квітня.

Другий варіант – почати активно фінансувати Україну, продовжувати бойові дії, знищувати російську економіку, посилювати санкції. Це затягнеться ще на кілька років і Трамп цього не хоче.

Він обіцяв своїм виборцям зовсім інші речі й не хоче втратити будь-яке політичне майбутнє. Тому його не надто хвилює, що буде далі з Україною після припинення вогню.

Як тільки воно настане, Трамп почне вихвалятися своєю "перемогою", а потім змінить медійну політику. Тема України зникне з усіх новин, щоб американці про неї забули й зосередились на внутрішніх питаннях.