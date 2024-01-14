Ми повинні знайти спосіб залучити Росію, – глава МЗС Швейцарії про українську формулу миру
Джерело:WEF
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс переконаний, що країни мають знайти спільне рішення, яким чином залучити Росію до перемовин за формулою миру. На його думку, сидіти склавши руки не можна.
Швейцарський чиновник переконаний, що країни мають бути готові до того часу, коли умови дозволять провести мирні переговори. Відповідну заяву він зробив під час консультацій, які розпочалися у швейцарському Давосі у переддень Всесвітнього економічного форуму.
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Країни мають шукати шляхи
Ігнаціо Кассіс переконаний, що українська мирна ініціатива є "основою мирного процесу". Він вважає, що до переговорів варто якимось чином включити Росію.
Цей процес необхідний для того, щоб бути готовими до мирних переговорів, щойно вони стануть можливі. Однак без Росії рішення не існує. Ми повинні знайти спосіб залучити Росію,
– зазначив міністр.
Він також додав, що міжнародне співтовариство повинно рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою ще не може відбутися, поки цьому перешкоджає військова ситуація. Наразі на кону тисячі мирних українських життів. На його думку, потрібно творити альянс держав, аби проштовхувати мирний план.
Чи можливі переговори зараз
The New York Times опублікувала статтю, у якій ідеться, що Путін щонайменше з вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій. Водночас РНБО зазначає, що Кремль використав завербованих журналістів для публікації цього матеріалу.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Путін не готовий до переговорів. Україна визнає лише формулу миру Володимира Зеленського, яка передбачає повне виведення російських військ та покарання воєнних злочинців.
Після масованої атаки по Україні 29 грудня голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що саме звуки вибухів, а не натяки на "переговори" є тим, що хоче донести Кремль. Єдиною відповіддю агресору може бути продовження потужної та довгострокової військової та фінансової допомоги Україні.