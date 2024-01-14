Ми повинні знайти спосіб залучити Росію, – глава МЗС Швейцарії про українську формулу миру

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс переконаний, що країни мають знайти спільне рішення, яким чином залучити Росію до перемовин за формулою миру. На його думку, сидіти склавши руки не можна.

Швейцарський чиновник переконаний, що країни мають бути готові до того часу, коли умови дозволять провести мирні переговори. Відповідну заяву він зробив під час консультацій, які розпочалися у швейцарському Давосі у переддень Всесвітнього економічного форуму.

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Країни мають шукати шляхи

Ігнаціо Кассіс переконаний, що українська мирна ініціатива є "основою мирного процесу". Він вважає, що до переговорів варто якимось чином включити Росію.

Цей процес необхідний для того, щоб бути готовими до мирних переговорів, щойно вони стануть можливі. Однак без Росії рішення не існує. Ми повинні знайти спосіб залучити Росію,

– зазначив міністр.

Він також додав, що міжнародне співтовариство повинно рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою ще не може відбутися, поки цьому перешкоджає військова ситуація. Наразі на кону тисячі мирних українських життів. На його думку, потрібно творити альянс держав, аби проштовхувати мирний план.

Чи можливі переговори зараз