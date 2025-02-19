Це ще навіть не переговори: американістка пояснила мету зустрічі США та Росії в Ер-Ріяді

Росія та США провели першу зустріч у Саудівській Аравії. Розмова сторін викликала певну стурбованість через відсутність України й низку позитивних моментів для Кремля.

Політологиня-американістка Олександра Філіппенко у розмові з 24 Каналом роз'яснила, як варто сприймати цю зустріч без України і чому все може бути не так погано, як здається на перший погляд.

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Яка мета зустрічі в Ер-Ріяді

Близько п'яти годин спілкувалась російська та американська делегації в Ер-Ріяді. Поки у Росії святкують перші "перемовини" зі США, американські посадовці чітко наголошують, що це була лиш ознайомлювальна зустріч – перший крок до того, аби оцінити серйозність намірів Росії домовитися про зупинення вогню.

Власне, варто зазначити, що ще на Мюнхенській конференції Кіт Келлог повідомив, що існуватиме два переговорних треки: один включатиме Україну та союзників, яким і куруватиме пан Келлог, інший – Росію, який очолюватиме Стів Віткофф.

Це лиш перша зустріч, сторони, так би мовити, лиш помахали одне одному рукою. І Марко Рубіо, і Майкл Волтц нагадали, що це не розрив відносин чи зневага щодо України, а лиш необхідний крок, аби надалі дійти до великого саміту,

– пояснила Олександра Філіппенко.

Зокрема, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц наголосив, що Дональд Трамп вперше після інавгурації спілкувався з Володимиром Зеленським, а вже пізніше відбулася серія розмов з Путіним і знову з Зеленським. До того ж Трамп кілька годин спілкувався з лідером Франції Еммануелем Макроном напередодні саміту у Франції.

Крім того, Кіт Келлог уже 19 лютого прибув до Києва. В Україні він пробуде 3 дні і має зустрітися з Володимиром Зеленським. Тож два треки йдуть паралельно.

"Звісно, зустріч в Ер-Ріяді серйозно привернула увагу, адже вже три роки між США та Росією не було жодних офіційних контактів. Зараз це навіть не "притирання" сторін, лиш перше привітання одне з одним", – наголосила американістка.

Філіппенко додала, що не виключено, що далі можна очікувати невелике розширення дипвідомств для того, аби закласти основу для співпраці і призначити групи високого рівня для завершення війни.

Перестороги щодо справедливості

Найбільше у першій зустрічі американської та російської сторін турбує насамперед те, що основний акцент йде на завершення бойових дій та війни загалом. Однак представники США не згадували ані про повернення військовополонених, ані про повернення викрадених дітей з території України. Також світ не почув про відповідальність для військових злочинців (одним із яких, нагадаємо, є Владімір Путін), виплату репарації тощо.

Американістка зауважила, що у цьому справді є певна небезпека, однак не варто забувати, що ми перебуваємо лише на підготовчій стадії перемовин.

Це дослідницька зустріч, навіть не переговори, з метою з'ясувати позиції російської сторони. США добре усвідомлюють, що відбувається в Україні. Не випадково Трамп поставив на чолі делегації Марко Рубіо, який називав Путіна і гангстером, і злочинцем, і вбивцею. Але Трамп поставив головне завдання – зупинення вогню,

– підкреслила Філіппенко.

Зокрема, і Рубіо пояснював, що це – лише початок і невідомо наразі, в який бік рухатимуться переговори. Так само як і Трамп на нещодавній зустрічі з журналістами припускав, що Росії доведеться йти на значні поступки. Втім усе це стане зрозуміло вже в процесі перемовин.

"Є певні перестороги, що зупинка вогню може відкрити скриньку Пандори, і що це стане прикладом для інших авторитарних лідерів. Та все ж Трамп пишається своїм вмінням укладати угоди, тому він навряд чи йтиме на такі компроміси, які виглядатимуть аж занадто хорошими для Росії", – зазначила політологиня.

За словами Філіппенко, варто радше спостерігати за тим, які конкретні дії ухвалюватиме адміністрація Трампа, адже вони покажуть набагато більше конкретики, ніж слова.