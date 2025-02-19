Бачимо подвійні стандарти, – політолог оцінив позицію Трампа щодо війни в України

У Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій Росії і США. Передбачається, що на ній обговорять майбутні перемовини з Україною, а також спілкування Дональда Трампа й Владіміра Путіна.

Володимир Зеленський заявив, що не братиме участі у зустрічі в Ер-Ріяді. Як розповів 24 Каналу політолог Валерій Димов, складається неприємне враження від того, що про Україну говорять за її спиною.

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Подвійні стандарти США

Дональд Трамп дотримується думки, що говорити про війну в Україні без участі Росії не можна. Тому він одразу виступав за проведення діалогу з обома сторонами.

Я вважаю, що разом з нашими союзниками ми мали б висувати не пропозиції Путіну, а підіймати ставки, щоб він попросив про мир. Треба висувати йому не пропозиції щодо поступок, а батіг і ультиматум,

– наголосив політолог.

Саме таку модель поведінки Трамп обрав щодо Панами, ХАМАСу на Близькому Сході. Він обіцяв зробити катастрофу для терористів, якщо ті не підуть на поступки.

Ми бачимо подвійні стандарти, але з іншого боку Трамп вважає, що може говорити не тільки про Росію, а про європейських партнерів. Наприклад, Стів Віткофф займатиметься ширшим кейсом, ніж просто взаємини з Росією,

– зауважив Валерій Димов.

Ще з 2014 року існувала думка, що Росія не може сваритися з Америкою через Україну. Ба більше, держсекретар США за часів Байдена Джон Керрі навіть прилітав до Москви у 2016.

"На моє переконання, не можна провести "червоні лінії" поза результатами цієї війни, адже вона стала глобальною. Сюди втягнута Північна Корея, Саудівська Аравія, є інтереси Близького Сходу, є бажання налагоджувати взаємини між Ізраїлем і Саудівською Аравією", – підкреслив Валерій Димов.

Тобто американці вважають, що можуть обговорювати з Росією питання у набагато ширшому спектрі, ніж лише війну в Україні. Але, звісно, ніяких домовленостей без участі Києва не буде, адже українська влада їх ніколи не прийме.

До слова, речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не проти говорити з Володимиром Зеленським, але має питання "до його легітимності". Кремлівський чиновник цинічно сказав, що Росія буцімто налаштована на мирне врегулювання конфлікту.