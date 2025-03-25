Приниження для Трампа, – політичний експерт про хід перемовин Росії та США

Між делегаціями Росії, України та США відбулися нові переговори. З російською стороною американці спілкувалися понад 12 годин, але навряд чи Сполучені Штати здобули той результат, на який сподівалися.

Великі сумніви викликає компетенція членів делегації Росії. Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, додавши, що так країна-агресорка намагається затягнути переговори.

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Зневаження для Трампа

"Те, що зараз відбувається, – це велика профанація з російського боку. Ти відправляєш на перемовини "збитих льотчиків", які недостатньо володіють ситуацією, ніхто взагалі не розуміє, чому саме вони поїхали на стратегічні перемовини", – наголосив Андрій Городницький.

Навіть для того, щоб уточнити деталі, потрібно, щоб люди володіли інформацією. Тому вибір членів делегації був дуже дивним. Це означає, що росіяни затягують можливість припинення вогню і всіляко це блокують.

Це великий плювок в лице Трампу, намагання нівелювати будь-який статус України в цих перемовинах. Росія хоче показати, що нібито є 2 рівноцінні сторони конфлікту й кожен має свої претензії, хоча саме Росія є країною-терористкою,

– зазначив Андрій Городницький.

Кремль сподівається, що Сполучені Штати відмовляться від підтримки України, почнуть розглядати нашу державу як щось нібито незначне у відносинах між "двома великими країнами". Вже зараз Росія робить спроби нівелювати будь-який статус України та домовлятися напряму з американцями.

Справжня ціль Росії

Путін хоче, щоб у США вирішили долю України, але з урахуванням інтересів росіян. Якщо цього не вдасться, то вони далі вимагатимуть припинення вогню виведення українських військ з областей, які Росія внесла до своєї конституції. Кремль справді вірить, що хтось на це піде.

12-годинні перемовини показують, що росіяни кожного разу мучитимуть Сполучені Штати, намагаючись показати, що їм нібито все це не потрібно,

– додав політичний експерт.

Головна мета, щоб всі втомилися і відмовилися від перемовин. Схожий формат Росія використовувала під час зустрічей у Мінську ще до початку повномасштабного вторгнення.

Для росіян важливо, щоб Україна не співпрацювала ні з Європейським Союзом, ні зі Сполученими Штатами Америки. Щодо ЄС, то тут ситуація складніша, але експресивність Трампа дозволила окупантам думати, що вони зможуть на нього вплинути, витіснити з процесу і залишити Україну сам на сам.