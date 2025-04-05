Тоді Трампа "порве": у Росії залишилось обмаль часу, щоб ухилятися від мирної угоди

Перемовини між США та Росією щодо закінчення війни тривають, проте наразі не принесли результатів, на які очікував Дональд Трамп. Не дарма він почав висловлювати незадоволення Кремлем.

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, яку він висловив 24 Каналу, у президента США наразі ще залишається ілюзія, що він зможе домовитись з росіянами, вони рано чи пізно сядуть за стіл перемовин і будуть принаймні виконувати взяті на себе зобов'язання. Водночас держсекретар США Марко Рубіо наголосив, якщо Росія буде тягнути час, щоб загальмувати переговори, то Білий дім переоцінить свою позицію.

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Росіяни мають один козир

Рейтерович зауважив, що у Путіна в запасі є ще пару тижнів, щоб затягувати переговорний процес. Далі американцям доведеться ухвалювати певні рішення, інакше вони будуть дуже "блідо" виглядати для усього світу.

Заяви Трампа про те, що він нібито все контролює і на все впливає, будуть сприйматися зовсім по-іншому. Йому доведеться робити висновки з того, що відбувається,

– сказав політолог.

Тому, на його думку, якщо впродовж найближчих тижнів США та Росії не вдасться домовитись про щось конкретне, тоді Вашингтон буде потрібно переходити до санкцій та реального тиску на Кремль.

Водночас росіяни мають один козир. Наприклад, погодитись на перемир'я на морі чи не здійснювати дронові та ракетні удари по території України впродовж 10 днів.

Вони це можуть подати як свою договороздатність, і такі кроки дадуть можливість Трампу відзвітувати про "перемогу". Однак коли він трохи заспокоїться, то потім, на думку Рейтеровича, знову дозволить росіянам порушити домовленості, продовжити війну, та розпочнеться черговий раунд перемовин.

Однак такий сценарій ситуативний, тому що Трамп може отримати певний бонус для себе, але на короткий час. А після його роздратування тільки посилиться,

– припустив політолог.

Трамп вважає, якщо він з кимось про щось домовився, вдарив по руках, значить це має виконуватися. Проте між президентами США та Росії вже були певні домовленості, які, за словами Ігоря Рейтеровича, росіяни порушили буквально на наступний день.

Тому кредит терпіння у Трампа не безмежний, рано чи пізно його теж "порве" і він зовсім по-іншому відреагує на те, що робить Росія,

– наголосив він.

Політолог додав, що головне завдання України – до того часу тримати все під контролем і нагадувати американцям, в який спосіб Росія порушує все те, що вона обіцяє.

Зазначимо, що за словами експерта-міжнародника Станіслава Желіховського, США усвідомлюють, що Росія не квапиться йти на перемир'я, тому готують подальші кроки. Тому, на його думку, у відносинах США та Росії може виникнути недовга пауза, під час якої напрацьовуватимуться "інші алгоритми, які будуть більш успішними".