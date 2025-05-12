Різко підняв ставки: Зеленський зміг філігранно обіграти Путіна

Президент України Володимир Зеленський красиво переграв диктатора Путіна із зустріччю в Стамбулі. Це був красивий крок. А реакції від Росії досі немає.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, Путін розраховував, що Україна відмовиться проводити мирні переговори у Стамбулі. А Зеленський красиво "підняв ставки" та заявив, що чекає там на російського диктатора.

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Як Зеленський переграв Путіна

Як наголосив Фесенко, все це також "гра" для Дональда Трампа. Після заяви Путіна про Стамбул американський президент видав пост, де закликав Україну негайно погодитися на переговори в Туреччині.

Зеленський не міг відмовити Трампу, бо це послабило б позиції нашої держави. Просто погодитися – також не варіант. Адже це було б схоже на виконання вказівок зі США.

Зеленський різко підняв ставки та викликав Путіна на переговорний двобій. Але це не будуть переговори. Позиції України та Росії протилежні. Путін та Зеленський ненавидять один одного. Не варто очікувати, що вони про щось домовляться. Головне було показати Трампу, що Зеленський готовий до переговорів. Але хоче їх на найвищому рівні. Йому вдалося перехопити ініціативу,

– сказав Фесенко.

Тепер Росія більш ніж добу мовчить. Їм не вдається діяти так само швидко та карколомно. Зеленський красиво переграв російського диктатора.

Чи будуть переговори у Стамбулі

Вірогідність переговорів у Стамбулі зросла. Ймовірно, Зеленський приїде та буде чекати на Путіна. Але є питання, кого саме відправить Росія до Туреччини. Якщо це буде делегація на чолі з помічником Путіна Ушаковим, то від нашої держави буде глава ОП Андрій Єрмак і так далі.

Україні також важливо відстояти позицію про проведення переговорів після припинення вогню. Не варто влізати у "стамбульський формат", де росіяни ще у 2022 році дали величезну кількість неадекватних вимог. Також бажано, щоб у переговорах взяли участь Сполучені Штати.

Враховуючи те, що на сьогодні немає визначеного формату переговорів, порядку денного, то, м'яко кажучи, немає передумов для якогось результату переговорів. Поки що це "гра" для Трампа – головного глядача та арбітра. Переговори можуть відбутися, але є питання, на якому рівні та про що. Можливо, буде узгодження того, як далі можуть відбуватися переговори та з яким порядком денним,

– зазначив Фесенко.

Також важливо, аби Сполучені Штати нарешті почали визначатися. Якщо Путін знову почне затягувати переговори та створювати проблеми, то потрібно нарешті посилювати тиск проти Росії.

Нагадаємо, Дональд Трамп вже заявив, що розглядає можливість приїхати 15 травня у Стамбул, де мали б відбутися переговори між Україною та Росією. Диктатор Путін поки ніяк на все це не реагував.