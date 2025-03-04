"Вкусив руку, яка його годує": у Білому домі знову накинулися на Зеленського

У Білому домі знову пригадали словесну перепалку президентів України та США минулої п'ятниці, 28 лютого. Там нагадали про гроші, які платять Сполучені Штати для продовження війни в Україні.

Про те, що США втомилися "оплачувати рахунки" сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова посадовиці в ефірі Fox News.

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У Білому домі різко висловилися про Зеленського

Володимира Зеленського критикують за те, що він начебто відмовився від підписання угоди та подальших мирних переговорів. До того ж в адміністрації Дональда Трампа вважають, що президент України не висловлює подяку Сполученим Штатам і їхньому народу за надану допомогу, зокрема фінансову.

Минулої п'ятниці президент Зеленський був за крок від підписання економічного рятувального кола (рамкової угоди про копалини – 24 Канал). І натомість він поставив "віз перед конем" і "вкусив руку, яка його годує". США та американський народ втомилися оплачувати рахунки за цю війну. Президент Трамп хоче домовитися про угоду мирну, але здається, що Зеленський цього не хоче робити,

– сказала Керолайн Левітт.

Володимир Зеленський на тлі заяв Дональда Трампа і його адміністрації про те, що Україна не прагне до укладання мирної угоди заявив, що Володимир Зеленський наголосив, що саме українці найбільше хочуть справжнього миру та продовжують працювати з партнерами для досягнення цієї мети.

Президент України неодноразово дякував Сполученим Штатам

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у тому, що він недостатньо вдячності висловлює за підтримку. Але журналісти порахували, що лише під час своїх традиційних вечірніх звернень Зеленський дякував Сполученим Штатам 33 рази. Окрім цього президент дякував партнерам під час виступів та інтерв'ю.