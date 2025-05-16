Путін загнаний у глухий кут: зараз у диктатора залишилося лише 2 варіанти

Володимир Зеленський заявив, що готовий провести прямі перемовини особисто із Владіміром Путіним у Туреччині 15 травня 2025 року. Кремлівський диктатор не приїхав до Стамбулу в цей день. Така поведінка вказує на дещо цікаве.

Про це 24 Каналу розповів письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зазначивши, що Путін завжди ховався за спецслужбами, імітуючи силу. Лише на початку своєї політичної кар'єри він намагався проявлятись як потужна особистість, проте і це йому погано вдавалось.

До теми Я тут, – Зеленський в Туреччині зробив послання Путіну

Як може діяти Путін

Ростислав Мурзагулов зауважив, що Путін дуже боїться особистих викликів. Навіть під час виборів у Росії він ніколи не бере участь у дебатах зі своїми псевдоконкурентами, адже не хоче виглядати безглуздо на їхньому фоні.

Важливо! З Кремля досі не надійшла відповідь, чи прибуде Путін до Туреччини. У розмові зі Spiegel Зеленський припустив, що російський лідер може уникати переговорів через страх, хоча певну ймовірність його приїзду все ж допускає. Він наголосив, що особиста зустріч має привести до конкретного результату – як-от припинення вогню чи обмін полоненими.

Володимир Зеленський загнав кремлівського диктатора у глухий кут закликом провести особисту зустріч у Туреччині.

"Його виступ буде у всіх підручниках з політології та дипломатії. Тому, якщо Путін не приїде, то для всього світу він буде боягузом, а якщо приїде, то його там розіпнуть", – висловився Мурзагулов.

Він підкреслив, що Путін, як завжди, ставить себе у складне становище, маючи два невигідні для себе варіанти. Проте для всього світу це, однозначно, піде на користь, адже Україна та її партнери прагнуть, аби війна, яку розпочала Росія, завершилась.

Нарешті світ почав діяти із цим негідником так, як це мало бути з першого дня агресії,

– додав публіцист.

Путін, ймовірно, і надалі влаштовуватиме якісь терористичні атаки проти України, але все вказує на те, що Кремлю несила перемогти цивілізований світ.