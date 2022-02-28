Перший раунд переговорів України з Росією завершився: деталі від ОП

Переговори України та Росії на українсько-білоруському кордоні 28 лютого завершилися. Згодом українська сторона проінформувала про результати.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що переговори були важкими. Про це ввечері 28 лютого він написав у своєму твітері.

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"Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси", – написав у соцмережі представник української делегації.

Раніше він повідомив, що основною метою зустрічі було питання припинення вогню на території України та бойових дій.

"На переговорах знайшли точки, за якими можна шукати спільні позиції", ​– підкреслив Подоляк. Тепер українська та російська делегації вирушають до столиць для консультацій.

Подоляк про переговори з Росією: дивіться відео



Зауважимо, нардепка Євгенія Кравчук розповіла, що українська делегація добиралася до місця зустрічі на польському гвинтокрилі через Польщу, оскільки Київ розумів, що Мінськ та Москва можуть у будь-який момент зрадити.

До запланованої локації делегація України прибула близько 10:30.

Члени української делегації:

міністр оборони Олексій Резніков,

голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,

радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк,

перший заступник глави української делегації в ТКГ Андрій Костін,

нардеп Рустем Умєров,

заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Україна домовилася про переговори з Росією

Президент Володимир Зеленський 27 лютого повідомив, що йому зателефонував Олександр Лукашенко. Під час розмови український лідер та самопроголошений президент Білорусі домовилися про переговори України з Росією.

Минала четверта доба, відколи країна-окупантка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Зеленський та Лукашенко домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на українсько-білоруському кордоні.

Під час розмови Лукашенко взяв себе відповідальність за те, що під час процесу візиту української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на території Білорусі, залишатимуться на землі.

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