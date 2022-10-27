Рівень посередників вражає, – ОПУ про послання президента Гвінеї-Бісау від Путіна

На наступний день після візиту до Владіміра Путіна, в Україну приїхав президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Він привіз вісточку щодо готовності Росії до переговорів з нашою державою.

Так, рівень посередників через яких російський президент намагається домовитися з Україною дійсно вражає. Про це 24 каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Розуміють, що програли й хочуть домовитися

Це вражаючий рівень. Вже очевидно, що Росія – "дуже популярна та впливова країна",

– підкреслив Подоляк.

Українці кожного дня чують сирени, бачать іранські дрони та крилаті ракети. Водночас Путін, який вбиває людей кричить про необхідність переговорів.

Росіяни зайшли на наші території, масово нищать нашу інфраструктуру і відверто говорять, що вб'ють усіх українців. А зараз заявляють, що готові поступитися, бо ми вже починаємо їх вибивати зі своєї території.

"Тому хочуть домовитися, мовляв, якщо вони вже забрали частину території, то ми маємо її віддати. І після цього ми будемо жити у великому мирі. Для людей, які мають хоч краплю розуму, це виглядає трохи дивно", – зауважив Подоляк.

Запевняють, що треба віддати території Росії й буде мир

Росія – це країна, яка загалом не може жити в мирі ані внутрішньо, ані зовнішньо. Вона може тільки продавати експансію та знищення людей. Вона може пожирати своїх людей, що робить протягом століть та атакувати сусідів. Інакше вони вмруть як держава, нація,

– наголосив радник голови ОП.

За його словами, президенти Франції з 2008 року закликають віддати Росії українські території. Тепер черга таких "видатних перемовників" як-от президент Гвінеї-Бісау. Мовляв, тоді настане великий та щасливий мир. Утім, час показав, що це безглуздя.

"Президент Зеленський постійно говорить таким посередникам, що Україна виконує важливу роботу – звільняє Європу та світ від хаосу й шантажу. Безумовно, ми відвойовуємо свою територію, але ще одне завдання – це повернути у світ дію міжнародного гуманітарного права – це ключове сьогодні", – підсумував радник ОП.

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