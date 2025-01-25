Коктейль "страху й обману", – Фейгін розібрав реакцію Путіна на риторику Трампа

Після жорсткої риторики Дональда Трампа Владімір Путін заявив, що готовий до переговорів про завершення війни. Однак йому нібито заважає наказ Володимира Зеленського про заборону діалогу з російською владою.

Все, що останнім часом відбувається у Кремлі, лише підтверджує, що диктаторський режим відчуває страх. Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, додавши, що президент США ще навіть не ввів всі можливі санкції.

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Що означають заяви Кремля

Після інавгурації Трамп нагадав, що у Росії дуже висока інфляція, а санкції завжди можна посилити ще більше. Очевидно, що не лише більша кількість зброї може кардинально вплинути на ситуацію. Російська економіка може не витримати нових обмежень.

Риторика Путіна – це підтвердження страху не лише дій Трампа, а насамперед його непередбачуваності. Він декларує одне, а насправді може зробити ще гірші речі. На тлі цього Москва почала вдавати готовність до переговорів,

– зауважив Марк Фейгін.

Далі очільник Кремля почав виправдовуватися тим, що це нібито Україна відмовилась від діалогу. Володимир Зеленський неодноразово пояснював, що готовність говорити є. Ба більше, це зовсім не справа Путіна цікавитися, які рішення ухвалює українська влада.

До чого насправді готовий Путін

Не варто думати, що російський диктатор справді готовий до завершення бойових дій та прийняття справедливих угод. Проблема в тому, що Москва вимагає максимальної вигоди – повної капітуляції України. Саме це вона задекларувала.

Путін має 3 умови перед початком переговорів:

скасування всіх санкцій;

вихід ЗСУ з 4 окупованих областей;

мораторій на вступ України в НАТО.

"Це лише його попередні умови. Цікаво, чого він захоче далі. Очевидно, того, про що говорять всі російські чиновники – демілітаризації, денацифікації та продовження наземного наступу", – додав російський правозахисник.

Тому найбільша проблема в тому, що Росія не відступає від умов, які абсолютно неприйнятні для України. Їх ніколи не вдасться досягти.

Я думаю, що Путін грає. Це маневр для того, щоб відтягнути час, коли доведеться сказати Трампу, що він не згоден на будь-які компроміси. Суть його вимог маніпулятивна й це треба вирішувати,

– наголосив Марк Фейгін.

План Кіта Келлога зокрема передбачав створення демілітаризованої зони, де буде розміщено іноземний контингент, щоб не допустити відновлення бойових дій. Звісно, такий варіант дуже велика проблема для Путіна, який почав війну, щоб нібито убезпечити Росію від військ НАТО.

"Всі слова Путіна треба сприймати як коктейль страху та спроб обдурити. Але зараз ситуація складається точно не на його користь. Якщо не тільки погрожувати, а робити, тоді Росія буде готова на різні компроміси", – підсумував Марк Фейгін.