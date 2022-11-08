Макрон виступає за поновлення мирних переговорів між Росією та Україною, але за певної умови

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Лідер країни впевнений, що перемовини закінчать війну і принесуть світу мир.

Про це Макрон заявив під час пресконференції на полях 27 Кліматичної конференції ООН в Єгипті, пише 24 канал. Він наголосив, що для проведення переговорів повинна бути виконана певна умова.

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Яка умова

Лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ. Він каже, що так чи інакше настане момент, коли Росії та Україні буде необхідно повернутися за стіл переговорів.

Макрон заявив, що усі хочуть повернення до миру. Але це справа України – визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів.

Світ закликає Україну до переговорів

В останні дні через закордонні ЗМІ все частіше вкидають меседжі про потребу переговорів між Україною та Росією. Політолог Ігор Чаленко розповів, що над лобіюванням таких думок можуть працювати як російські окупанти, так і західні політики.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Посадовець запевнив, що наша переговорна позиція відома та відкрита. Основна вимога – Росія виводить свої війська з України.

НАТО та США допускають мирні переговори України та Росії, якщо ЗСУ відвоюють Херсон. Бій за місто має як стратегічне, так і дипломатичне значення. Зазначають, що США перебуває на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також союзниками, пропагуючи цю думку і Києву.

Політолог Валерій Димов розповів, що США не спонукають Україну до перемовин, а пропонують висловити публічну готовність до їх проведення. Деякі країни можуть спекулятивно використовувати позицію нашої держави, яка не хоче перемовин з Путіним. США ж разом з тим надає нам озброєння наступального характеру.

Раніше Еммануель Макрон вже закликав до переговорів Україну та Росію. Ба більше, він заявляв, що Європа не воює в Україні, а лише підтримує її, зокрема санкціями проти Росії. Тож не може зупинити війну та призначати мирні переговори з країною-агресоркою. Це справа лише України.

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