"Його з Кремля винесуть тільки вперед ногами", – Зеленський про Путіна

Президент України говорить, що наразі головна задача українців – втримати нашу державу, поки є підтримка світу. Вести ж зараз діалоги ні з Росією, ні особисто з Путіним поки немає сенсу, адже вони хочуть лише знищити нас.

Президент України в інтерв'ю Reuters розповів, що світ поступово втрачає свій інтерес до війни в Україні, тому потрібно діяти швидко і боротись за країну, а не чекати смерті Путіна.

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Путіна з Кремля винесуть уперед ногами

На думку президента України, Путін не буде завжди сильним, він старіє та у будь-якому випадку помре. Втім, поки ми будемо чекати цей момент, не можна зараз віддавати свою державу, бо потім її буде складно повернути, як це відбулося з Кримом і Донбасом у 2014 році.

Світ, за словами Володимира Зеленського, теж так довго думати про Україну не зможе, у всіх є свої внутрішні виклики. Наша країна на початку повномасштабного вторгнення змогла підняти інформаційну хвилю і залучити підтримку партнерів, але зараз не всі на Заході такі міцні, як були спочатку, хоч і сили ще залишились.

Путін не самостійна фігура на сьогодні, він хвилю наративів дає, що Україна керується Сполученими Штатами Америки, а він насамперед керується великими грошима. З Кремля його винесуть тільки вперед ногами. Його оточення тримає його в цій системі. Нам потрібно знайти слабке місце в цій системі,

– говорить український президент.

Гарант Конституції підсумував, що якщо щоденно шукати можливості і боротись, то обов’язково переможеш.

У діалозі наразі немає сенсу

Зеленський пояснив, що зараз у цьому немає сенсу, оскільки на сьогодні Путін не є самостійною фігурою.

В цьому проблема, він промивав людям мозок і мозок промили йому. Він перебуває в інформаційній кулі, в бажанні нас знищити. Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої – знищити тебе. І ти не можеш на сьогодні знайти тут справедливий діалог,

– зазначив президент України.

Зеленський зазначає, що Глобальний саміт миру у Швейцарії – один із форматів, в рамках якого потрібно підготувати підґрунтя, "сильний документ і більше тиску на Росію".

Що передбачає Глобальний саміт миру у Швейцарії