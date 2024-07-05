"Хто передасть папірець Путіну": як мають виглядати домовленості з Росією

Володимир Зеленський заявив, що не виключає участі представників Росії у наступному Саміті миру. На ньому також мають представити план з усіма пунктами завершення війни.

Важливо, хто стане гарантами підписаного документа. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що цілком ймовірно від двох сторін розглядатимуть Китай і США, можливо, ЄС та Велику Британію.

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Як можуть відбуватися переговори з Росією

"Будь-які позиції так чи інакше затверджуватиме особисто Владімір Путін. Питання лише в тому, хто передасть йому цей папірець", – сказав політтехнолог.

Російський диктатор боїться кудись їхати, тому сформує переговорну групу, така як була у Стамбулі. Щобільше, останнім часом тема переговорів активізувалася. Існують припущення, що наступний саміт пройде у Саудівській Аравії.

Вибори у США заплановані на 5 листопада. Тому саміт може відбутися максимум за місяць до цього або й раніше, – зауважив Борис Тизенгаузен.

Інше питання полягає в тому, що напередодні саміту Путін висунув свої умови. Він вимагав віддати йому 4 українські області. Навіть Дональд Трамп назвав ці умови неприйнятними. До того ж США зараз мають унікальний шанс ввести торгові обмеження та санкції проти Китаю, щоб обмежити його. Причина цього – геополітична позиція Пекіна. Поступово ми вже це бачимо.