Переговори про закінчення війни у 2022 році: WSJ розповіло, які умови висувала Росія
Джерело:The Wall Street Journal
Проєкт мирного договору, складений у квітні 2022 року, висвітлює спроби Путіна закласти мир з позиції сили. Угода передбачала нейтралітет України, заборону на вступ до військових союзів та обмеження її збройних сил.
Урешті-решт домовленість виявилася недосяжною метою. Кількість воєнних злочинів Росії на території України стали очевидними, військова ситуація для України поліпшилася, а країни Заходу активно почали надавати військову підтримку Києву.
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Якою Росія бачила мирну угоду
У запропонованому проєкті угоди передбачено, що Україні буде заборонено вступати у військові союзи, такі як НАТО. Проте, буде можливість приєднання до Європейського Союзу. Також угода передбачає, що на територію України не буде допускатися іноземна зброя, і розміри Збройних сил України будуть обмежені до певного рівня.
Щодо Кримського півострова, угода передбачає, що він залишиться під впливом Москви і не буде вважатися нейтральним. Росія також ставила вимогу, щоб російська мова отримала рівноправний статус з українською в урядових і судових установах. Згідно з проєктом документа, Київ не підтримав цей пункт.
Москва прагнула, щоб кількість військовослужбовців Збройних сил України складала 85 тисяч осіб, 342 танки і 519 артилерійських знарядь. Також у Кремлі хотіли, щоб дальність дії українських ракет була обмежена 40 кілометрами.
Питання про подальшу долю сходу України, який був захоплений і окупований Росією у 2014 році, не було включено у тексті договору. Це питання залишено на розсуд Путіна та Зеленського, які мали обговорити його під час особистих перемовин.
Переговори між Росією та Україною: останні новини
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважує, що Україна не може піти на заморожений конфлікт з країною-агресоркою. Він наголосив, що зараз любителі "переговорів" пропонують дати шанс Росії зафіксувати "непрограш", що дасть можливість окупантам підготуватися вже до третього етапу війни.
- Раніше Буданов також повідомляв, що росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши Київ визнати захоплені ними території. У цьому разі вони б святкували перемогу. Втім, очільник ГУР підкреслив, що такого ніколи не станеться.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний в тому, що Росія не має інтересу до миру. У своєму інтерв'ю італійському телеканалу Rai1 в лютому він підтвердив цю думку, стверджуючи, що для Кремля мир означає поразку, і Росія не буде йти на такий компроміс. Зазначається, що справжня мета Володимира Путіна полягає в повному захопленні України.