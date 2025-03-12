США це не сподобалося: як Росія випадково "допомогла" Україні на зустрічі в Саудівській Аравії

Результати зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії виявилися позитивними. Росія тут вчинила нерозумну щодо себе дію, яка допомогла Україні.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що переговори України і США виявилися успішними. Спершу були побоювання, що нашій державі буде складно налагодити відносини з адміністрацією Трампа після конфлікту в Овальному кабінеті.

До теми "Чудовий прорив": як світові лідери відреагували на перемовини України та США

Як Росія намагалася вплинути на переговори

Як наголосив Ус, одразу після невдалої зустрічі президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він наголосив, що Європа буде підтримувати Україну. Але важливо, аби наша держава таки змогла налагодити відносини з Трампом.

Після цього був допис Зеленського у соцмережах про візит до США. Це був перший крок для налагодження відносин.

Другий крок стався під час зустрічі обох делегацій. Там вдалося провести конструктивну розмову, яка переросла у пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів та інші ініціативи. Паралельно Росія намагалася вплинути на зустрічі, чим зіграла проти себе.

Результати дуже позитивні, якщо порівнювати з очікування. Можна припускати, що вплинуло на такі результати. На мою думку, позиція США на цій зустрічі сформувалася ще й на тлі спільних військових навчань Росії, Китаю та Ірану неподалік від Саудівської Аравії. Безумовно, Сполученим Штатам це не сподобалося. Але це лише мої здогадки,

– зазначив Ус.

Зараз, найімовірніше, спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушить до Москви, де почує відповідь Росії. Якщо перемир'я таки відбудеться, то, цілком ймовірно, що в його рамках працюватимуть над обміном полонених та поверненням в Україну дітей, яких викрала Росія.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії Сполучені Штати відновили військову допомогу для України та обмін розвідувальними даними.