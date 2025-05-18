Трамп шукає новий майданчик: чому він хоче провести перемовини у Ватикані

Стамбул, як місце прямих переговорів України та Росії, має запах попередніх спроб домовитися. Зараз шукається новий формат для наступних зустрічей. Новим місцем може стати Ватикан. Таку пропозицію висловив новообраний Папа Римський, Трамп її підтримав.

Сторони переговорного процесу відгукнулися на пропозицію Папи Римського Лева XIV. Політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський в етері 24 Каналу зазначив, що зміна місця переговорів не грає великої ролі, але Ватикан може бути зручною основою для них.

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Ватикан починає проявлятися більше

Політолог зауважив, що новообраний Папа Римський заявляв, що він буде готовий взаємодіяти зі сторонами переговорного процесу задля мирного врегулювання російсько-української війни. На його думку, зараз у Ватикані начебто є нове дихання та бажання сильніше ув'язуватися в цю історію.

Навіть обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000" відбувається за співпраці Ватикану. Те, що є можливість вдихнути нову силу в ці переговори – це позитивний сигнал,

– впевнений Шеренговський.

Він нагадав, що для американського президента Дональда Трампа була однією з ідей фікс – скоротити видатки США та не втягуватися у війни. Ситуація виглядає таким чином, що, попри всі його ілюзії та наміри закінчити війну за 24 години, виявилось, що вона занадто складна для швидкого врегулювання.

США вже змінили риторику і не раз заявляли, що можуть покинути переговорний процес. Однак наразі американці продовжують залишатися в ньому, в тому числі за сприяння Європи.

Зазначимо, що на думку політолога Ігоря Рейтеровича, для України є низка переваг у тому, що місце переговорів зі Стамбулу зміниться на Ватикан, це вигідно для нашої держави. Він спрогнозував, як може поводитися Росія у відповідь на пропозицію Папи Римського провести зустріч саме там.