"Україна готова до миру": Трамп розповів про лист від Зеленського

Дональд Трамп заявив, що отримав "важливий лист" від Володимира Зеленського, в якому він нібито висловив готовність до переговорів і досягнення "міцного миру". Також, за словами Трампа, Київ готовий підписати угоду щодо корисних копалин і безпеки.

По це пише 24 Канал із посиланням на виступ Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "важливий лист" від Володимира Зеленського, в якому йдеться про готовність України до переговорів і встановлення "міцного миру".

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Трамп заявив, що Зеленський готовий до переговорів і підписання угоди

За його словами, у листі також міститься запевнення, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці".

Я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У ньому сказано, що Україна готова сісти за стіл переговорів і якомога швидше принести міцний мир,

– заявив Трамп.

Трамп також додав, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин і безпеки "в будь-який зручний час".

Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти вам,

– нібито йдеться в повідомленні від Зеленського.

До слова, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо співпраці в галузі мінералів, але категорично відкидає будь-які переговори про територіальні поступки.

Він наголосив на важливості економічної співпраці зі США та підкреслив, що кордони України не підлягають обговоренню.