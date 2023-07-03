Рада скоротила перелік осіб, що мають право на відстрочку: кого можуть мобілізувати в липні
Джерело:ТСН
Нещодавно народні депутати ухвалили закон, що звужує перелік військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Відповідні зміни стосуються, зокрема, тих, хто має родичів з інвалідністю.
З урахуванням правок, право на відстрочку буде у військовозобов'язаних, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Втім, лише за умови, що немає інших працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати, пояснила адвокатка Марина Бекало.
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Хто може отримати відстрочку від мобілізації
Зауважимо, що відповідний закон вже підписав Володимир Зеленський.
Реалізувати право на відстрочку можливо буде тільки у разі доведення, що в родині (серед членів сім'ї) немає інших працездатних осіб, які зобов'язані за законом утримувати таких осіб з інвалідністю,
– зазначила адвокатка.
Згідно з Сімейним кодексом, утримувати осіб з інвалідністю можуть повнолітні діти, другий з подружжя, працездатні батьки (члени сім'ї першого ступеню споріднення).
"Наприклад, військовозобов’язаний, у якого мати є особою з інвалідністю І або ІІ групи, підлягає мобілізації, у разі наявності інших осіб, які можуть утримувати маму: працездатних повнолітніх братів або сестер, подружжя, працездатних батьків", – пояснила Марина Бекало.
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Що саме змінилося
- До цього відстрочку від мобілізації можна отримати, якщо у військовозобов'язаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Окрім того, це було підставою для звільнення в запас.
- Зауважимо, що відповідний закон Верховна Рада схвалила 28 червня. Уже незабаром, 30 червня, його підписав президент.
- Додамо, що закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим нормативно-правовим актом, але не раніше дня його опублікування.