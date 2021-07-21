Низка потягів досі затримується через негоду в Україні: перелік

21 липня 2021 , 15:51
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Джерело:

Укрзалізниця

У зв'язку з несприятливими погодними умовами пасажирам потягів доведеться чекати довше. 5 поїздів Укрзалізниці затримуються від 30 до 120 хвилин.

Представники компанії-перевізника вибачилися за вимушену затримку. У телеграмі залізниці оприлюднили список поїздів, які не встигли прибути за розкладом.

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Станом на 14:30 затримуються такі рейси:

  • №282 Хмельницький — Генічеськ, на 2 години;
  • №15 Харків — Рахів, на 1 годину 30 хвилин;
  • №70 Львів — Маріуполь, на 45 хвилин.

Окрім цього, негода затримала приміські поїзди:

  • №6331 Покровськ — Лозова, на 30 хвилин;
  • №6235 Слов'янськ — Ізюм, на 1 годину 25 хвилин.

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Автор: Євгенія Пласконь