Низка потягів досі затримується через негоду в Україні: перелік
21 липня 2021 , 15:51Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
У зв'язку з несприятливими погодними умовами пасажирам потягів доведеться чекати довше. 5 поїздів Укрзалізниці затримуються від 30 до 120 хвилин.
Представники компанії-перевізника вибачилися за вимушену затримку. У телеграмі залізниці оприлюднили список поїздів, які не встигли прибути за розкладом.
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Станом на 14:30 затримуються такі рейси:
- №282 Хмельницький — Генічеськ, на 2 години;
- №15 Харків — Рахів, на 1 годину 30 хвилин;
- №70 Львів — Маріуполь, на 45 хвилин.
Окрім цього, негода затримала приміські поїзди:
- №6331 Покровськ — Лозова, на 30 хвилин;
- №6235 Слов'янськ — Ізюм, на 1 годину 25 хвилин.
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