Західна зброя дуже посилить ЗСУ: військовий експерт спрогнозував точку перелому у війні

Сили оборони України логічно і коректно зазнають докорінного технічного переобладнання. Це створить передумови для точки перелому у цій фазі війни.

Зокрема, в Україну вже зайшли перші танки Leopard 2. Про це 24 Каналу військовий експерт Петро Черник.

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Коли очікувати перелому у війні

Ба більше, не слід забувати про величезний пакет бронетехніки від Сполучених Штатів. Цей пакет військової допомоги для нашої держави містить колосальну кількість різноманітної номенклатури – понад 1000 одиниць.

Наприклад, бойові машини піхоти M2 Bradley. Ці машини за допомогою гармати можуть перетворити на брухт радянський БМП-2 у межах 2 кілометрів. А також – M1296 Stryker, яка є значно посиленим аналогом радянського БТР-82.

Черник зауважив, що одна наша батальйонно-тактична група потребує 33 машини. Отже, цей пакет сильно посилить Сили оборони. Окрім того, до України прямують системи протиповітряної оборони Patriot.

У стратегічному комплексі це суттєво допоможе нам покращити захист неба. А отже, дозволить застосовувати авіацію, яку ми маємо.

У такому разі на середину весни – початок літа можуть скластися передумови для кульмінаційної точки у цій фазі війни,

– припустив військовий експерт.

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Черник підкреслив, що до відповідних прогнозів слід ставитися обережно. Крім того, ворог змінив тактику бойових дій з великих артилерійських валів на колосальні піхотні хвилі. А загарбників, яких можна отак кидати в бій у росії ще багато.

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