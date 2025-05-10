Тоді почнеться найцікавіше: якого неприємного питання уникає Трамп

У Києві 10 травня зібралися лідери європейських країн, щоб обговорити мирне врегулювання війни та його умови. Відтак відбулася розмова Володимира Зеленського та представників ЄС з Дональдом Трампом.

Учасники "коаліції охочих" збираються вже не вперше. Як пояснив 24 Каналу політолог Петро Олещук, вони мають одну головну мету, якої не досягти без сприяння президента США.

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На що ніяк не може погодитися Трамп

Ключова мета роботи "коаліції охочих" – це формування пропозиції до росіян щодо 30-денного перемир'я. Саме такий формат підтримала Україна, Сполучені Штати та Європа. Це узгодили на саміті між Києвом та Вашингтоном.

Але важливо, щоб це було не на рівні декларації, а на рівні конкретної пропозиції для реалізації. Далі її скеровують Росії, а там відкидають,

– зауважив політолог.

Речник Путіна Дмітрій Пєсков уже заявляв, що Росія начебто підтримує ідею про 30-денне перемир'я, але "з різними нюансами". Досі немає жодних підстав вважати, що Кремль змінить свою думку. Тоді починається найцікавіше.

"Що планують робити європейці у випадку відмови Росії від цієї пропозиції? Очевидно, що вона була конкретною, це не просто розмови. Її мали узгоджувати зі США, адже будь-які подальші кроки ефективні тільки спільно з американцями", – додав Петро Олещук.

Отже, постає питання певних санкційних кроків, на які мають погодитись західні партнери України, якщо Путін все-таки не пристане на перемир'я. Саме це залишається найцікавішим питанням, бо для Трампа невигідно вводити санкції.

Для Трампа перехід до санкційної політики – дуже неприємне питання, адже це означає завершення його сподівань на швидке досягнення припинення вогню. А саме про це він багато говорив, переконував, що є великим дипломатом, який швидко про все домовиться,

– наголосив політолог.

Але так не сталося, тому Трамп, скоріш за все, спробує тягнути час. А поки "коаліція охочих" продовжує працювати над тим, щоб отримати очікувану відмову Росії від перемир'я та перейти до нового етапу тиску.

Зауважимо, під час розмови з Трампом Україна та європейські союзники запевнили його в готовності до 30-денного перемир'я. Якщо на нього погодиться Росія та справді буде дотримуватися, тоді є шанс розпочати мирні переговори.