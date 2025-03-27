Цього дуже прагнуть США: який цікавий пункт є в угоді про перемир'я

Росія має великі проблеми з економікою, тому припинення ударів по НПЗ може зіграти їй на користь. Попри це, існує взаємна домовленість між Росією, Україною та США про заборону атакувати енергетичні об'єкти.

Україна демонструє свою готовність до мирних переговорів. Як зауважив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, раніше США казали, що ми не готові, але тепер стало очевидним зовсім інше.

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Яка мета перемир'я в енергетиці

Україна озвучила єдине застереження про те, що перемир'я має бути з обох боків. Росія його постійно порушує, практично щоночі ми бачимо масштабні атаки по мирних українських містах.

Тому угода щодо незавдання ударів по енергетиці має бути або розширена, або Україна перестане виконувати домовленості через постійні атаки проти цивільного населення. На такі речі треба реагувати,

– наголосив Іван Ус.

Можливо, вдасться переглянути обмеження на удари по російській енергетиці або розширити їх на інші сфери. Наприклад, атака по аеродрому "Енгельс" була надзвичайно успішною. Ймовірно, зараз Росія не атакує нашу енергетику не тому, що не хоче, а тому, що немає чим. Адже стало відомо, що в "Енгельсі" знищили 96 крилатих ракет.

"Цікавий" пункт угоди

Щодо Чорного моря, то Україна і без Чорноморської зернової ініціативи ще з грудня 2023 року відновила можливості експорту нашої продукції. Ба більше, вдалося розширили номенклатуру. Тепер це не лише зернові чи продовольчі товари.

На думку Івана Уса, найголовнішим є останній пункт декларації, яку США уклала з Україною та Росією. Там вони просто висловлюють повагу і підкреслюють значну роль Мухаммеда ібн Салмана – спадкоємного принца Саудівської Аравії.

Формально країну очолює король, але саме спадкоємного принца дуже хвалять в завершальному абзаці. Мені здається, це роблять з однією метою – США прагнуть отримати 1 трильйон доларів інвестицій від Саудівської Аравії. Все інше їм не дуже цікаво,

– підкреслив Іван Ус.

Зі свого боку, переговори стали можливістю для України продемонструвати готовність до миру. Ймовірно, з часом ми зможемо повернутися до ударів по основі російської економіки, якою є нафтопереробна галузь.