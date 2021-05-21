Палестина вважає, що режиму тиші недостатньо для завершення конфлікту з Ізраїлем

У Секторі Гази вночі 21 травня припинилися обстріли. Палестинці схвально до цього ставляться і наразі дотримуються режиму тиші, але вважають, що це не усі заходи, які необхідні для остаточного миру.
Палестина вітає припинення обстрілів, яке почалося о 02:00 21 травня. Таку заяву зробив палестинський міністр закордонних справ Ріяд аль-Малікі під час засідання в Генасамблеї ООН.
До речі Перед початком дії перемир'я Ізраїль і ХАМАС обмінялись обстрілами
Треба вирішити проблеми, через які почалася ескалація
Це добре, що палестинський народ, а це понад 2 мільйони осіб, зможуть заснути, знаючи, що завтрашній день буде світлішим. Але цього недостатньо, зовсім недостатньо,
– сказав глава МЗС Палестини.
За словами глави МЗС Палестини, необхідно вирішити проблеми, які призвели до розгортання конфлікту і взаємних обстрілів. Йдеиться зокрема про пстатус мусульман в святих місцях в Єрусалимі і виселення палестинських родин в деяких частинах міста.
Увечері 20 травня з'явилися повідомлення, що ХАМАС готовий спинити обстріли, однак після поступок Ізраїлю.
Умови, які палестинці висували для припинення ескалації:
- жодного виселення палестинців із району Шейх-Джарри;
- поступки Ізраїлю щодо відвідин мусульманами Храмової гори.
Джерела ЗМІ повідомляють, що наразі перемир'я настало без остаточної домовленості про виконання цих жодних умов.Важливо! З початку ескалації – 10 травня – між Ізраїлем та ХАМАСом було випущено понад 4 тисячі ракет. Як повідомляють палестинці, вони втратили 227 осіб, які загинули через обстріли. За підрахунками Сектора Гази, з ізраїльської сторони конфлікту вбито 12 людей.
Перемир'я в Ізраїлі: головне
- Режим припинення вогню почав діяти 21 травня з 02:00 за місцевим часом, що збігається з київським.
- Перестати обстрілювати Сектор Гази одностайно схвалили члени Кабінету безпеки Ізраїлю.
- Перед початком перемир'я ЦАХАЛ і бойовики обмінялися обстрілами і настання миру було під загрозою.
- Пізніше з'явилася інформація, що на це рішення пристали й палестинці.
- В уряді Ізраїлю говорять, що жодних умов до перемир'я не було погоджено.
- Наразі ізраїльський ЦАХАЛ підтверджує, що обстріли з обох боків припинилися.
- Джо Байден схвально відреагував на режим тиші в Секторі Гази і пообіцяв допомогти із відновленням регіону.