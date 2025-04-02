Росія піде у ва-банк: яке рішення Трампа може ще більше спровокувати Путіна

Дональд Трамп заявив, що не задоволений діями ні України, ні Росії у спробах завершити війну. Ймовірно, президент США думав, що досягти миру вдасться лише однією його вказівкою, але це не так.

Трамп дотримується риторики, яка існувала ще у 2016 році. Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що тоді він накладав санкції на Китай, підіймав авіаносці й погрожував.

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До чого Трамп може спонукати Росію

Зараз ситуація повторюється. Спершу Трамп намагався максимально задобрити Владіміра Путіна, але це не спрацювало. Тепер він хоче його дотиснути й навіть ставить умовні терміни. Зараз всі говорять про 20 квітня.

Якщо до цього часу припинення вогню не буде, то Трамп придумає нові погрози. Гіпотетично він може ввести санкції, наприклад, 25% мит на країни, які купуватимуть у Росії нафту,

– припустив Андрій Городницький.

Це буде дієво, адже в Росії купують сировину Китай, Індія та Європейський Союз. Вони поповнювали воєнний бюджет на величезні суми. Якщо з'являться мита, то отримані кошти можна буде спрямувати, наприклад, на потреби України.

У такому випадку Росія може піти у ва-банк, почне абсолютне об'єднання з Китаєм. Саме цим Путін вже погрожує Трампу, він обіцяє повністю перейти на бік Пекіна й почати воювати проти США,

– зауважив політичний експерт.

Тому Трамп такий злий. Він не очікував, що Росія почне висувати йому умови. Також не треба забувати, що Путін може маніпулювати президентом США, постійно відтягувати дату справжнього початку перемир'я. Адже Росії вигідна така ситуація.

З погляду економіки, логіки, Росії варто припинити вогонь. Але логіка Путіна і логіка здорової людини – це 2 абсолютно різні речі,

– підкреслив Андрій Городницький.

Однак, навіть якщо Путін не припинить війну найближчим часом, малоймовірно, що Трамп повністю перейде на бік України й дасть велику кількість озброєння. Для цього потрібно дуже багато коштів, а на таке США поки не готові.

Він не припинить всю допомогу Україні, адже не може дозволити собі цього, але основну увагу зверне на Тихоокеанський регіон. Зокрема почне більше працювати над захистом Тайваню.

Нагадаємо, Дональд Трамп обурився діями Владіміра Путіна. Він сказав, що російський диктатор затягує мирний процес. Якщо угода про припинення вогню так і не почне працювати, то США можуть ввести додаткові санкції проти Росії.