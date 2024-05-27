Дивне переміщення: росіяни збільшують рух техніки через Маріуполь

Вже не вперше з'являється інформація, що через територію тимчасово окупованого Маріуполя Росія переправляє свої війська в напрямку Бердянська. Однак зараз кількість техніки та особового складу значно збільшилась і поки невідомо, яка мета цих накопичень.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що за останні дні перекидання російської техніки через територію Маріуполя значно збільшилось, що є дуже дивним. Він наголосив, що ворог також формує там невеликі колони військових.

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Що робить Росія

Андрющенко зазначив, що окупанти переправляють велику кількість техніки, об’їжджаючи Маріуполь.

Дивним є те, що цю техніку не везуть у Бердянськ, а кудись далі. А це означає на фронт. Однак на фронті (Запорізький напрямок – 24 Канал) немає агресивної активності, наприклад, як у Часовому Яру чи на Харківщині,

– сказав він.

Та інтенсивність перекидання військової сили не відповідає тій ситуації, що зараз на лінії фронту на Запорізькому напрямку.

Радник міського голови Маріуполя припустив, що ті сили, які Росія переправляє через Маріуполь можуть бути резервом, яким підсилювали Харківщину, а зараз повертають у бік Запорізької області. Однак це нова техніка. Ймовірно, її ще не використовували для боїв.

Не знаю, що ми ще побачимо, але спостерігаємо уважно. Може бути що завгодно, бо поведінка росіян зовсім непередбачувана,

– зауважив Петро Андрющенко.

Ситуація на фронті: основне