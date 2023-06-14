НАТО діятиме рішуче: що чекає на Білорусь в разі реального отримання ядерки
Білорусь заявила, що до неї почала надходити російська ядерна зброя. У Росії ж повідомляли, що ядерне озброєння опиниться на території країни-союзниці в липні.
Переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі – це не стільки загроза для України, як для НАТО. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.
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Чим ядерний шантаж обернеться для Білорусі
Ігор Рейтерович пояснив, що тимчасова відсутність реакції Альянсу не означає, що у Заходу немає планів чи навіть сценаріїв дій у разі ядерної небезпеки.
Якщо все ж таки це відбудеться і зброя буде на території Білорусі, то це у першу чергу стане проблемою для Білорусі,
– переконаний він.
На його думку, НАТО наразі розробляє концепцію, згідно із якою Білорусь визнається країною, яка несе потенційну загрозу країнам-членам Альянсу. Відтак, будуть вжиті відповідні заходи:
- посилення протиракетної оборони в державах, які межують із Білоруссю;
- надання додаткових літаків для бойових чергувань;
- розміщення ядерної зброї на білоруському кордоні.
Останній варіант активно пропонує Польща. З огляду на ці ймовірні плани дій самопроголошений очільник Білорусі Алєксандр Лукашенко повинен розуміти, що територія його країни – об'єкт для можливого удару у відповідь, якщо Білорусь зважиться на використання ядерної зброї.
Втім, насправді укази віддаватиме не він, а Владімір Путін, який нині і може спровокувати локальний ядерний конфлікт. Йому вигідно втілювати свої потаємні бажання з території Білорусі, знаючи, що Росія при цьому буде незайманою.
Ядерна безпека: головне
- Велика Британія 21 березня зробила заяву про, що передасть Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном.
- Росія, звісно, не могла пропустити цей момент і в тому ж таки березні повідомила, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі.
- Тоді Алєксандр Лукашенко лише припускав такий розвиток ситуації та всіляко намагався уникнути конкретних відповідей на ядерні питання. Натомість нині він наголошує на тому, що рішення про застосування ядерного озброєння буде миттєвим, якщо буде існувати загроза для Білорусі.
- Самопроголошеному очільнику Білорусі розраховувати на отримання влади над ядерним озброєнням все ж не слід. Глава російського Міноборони Сєргєй Шойгу заявив, що ядерну зброю все одно буде контролювати Росія.