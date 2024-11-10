Трамп чи Путін: хто може перший зателефонувати та з якою метою

Поки так і не відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Не виключено, що пізніше вони таки поговорять.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що Трамп отримає колосальну владу у Сполучених Штатах. Республіканці контролюватимуть і Сенат, і Палату представників.

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Чи потрібна Трампу розмова з Путіним

Як наголосив Епштейн, зараз навряд чи Трампу взагалі потрібна розмова з Путіним. У нього й так буде колосальна влада та багато нових завдань. А от російський диктатор, очевидно, хотів би поговорити з майбутнім президентом США.

Що мене тривожить? Путін – колишній кгбшник. Він може спробувати маніпулювати Трампом. Почне розповідати, який той розумний та сильний. Словом, буде підлизуватися,

– припустив Епштейн.

Трамп часто діє досить емоційно та імпульсивно, тому тут можуть бути різні варіанти розвитку подій.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським. В МЗС України повідомили, що вже налагодили контакт. Зараз триватиме підготовка до майбутньої зустрічі. Також відомо, що Трамп ще не спілкувався з Путіним. Але припустив, що у них ще буде розмова.