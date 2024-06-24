Чи може стати прихід до влади Трампа проблемою для України: пояснення Буданова

Попри те, що кандидат в президенти США Дональд Трамп погрожує припинити допомогу Україні у разі повернення до влади, він неодноразово змінював свою позицію.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував можливу перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

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"Я спокійно ставлюся до можливості приходу Трампа до влади. Якщо проаналізувати його публічні виступи, він кілька разів змінював свою позицію", – зазначив Буданов.

Сила американської системи

Український розвідник зауважив, що сила американської системи в тому, що вона "не дозволяє одній людині приймати рішення в односторонньому порядку".

За словами Буданова, американські вибори дуже непередбачувані, та він вірить, що США та Україна разом досягнуть перемоги у війні з Росією.

"І тут я наголошую, разом! На цьому я хотів би закінчити", – зазначив він.

. У листопаді 2024 року в США відбудуться вибори президента. Дональд Трамп, який вже обіймав президентську посаду, вирішив балотуватися знову. При цьому чинний президент США – Джо Байден теж хоче переобратися на ще один термін.