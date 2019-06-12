Перемога: США підтримали акцію #Kyivnotkiev, змінивши правопис у міжнародній базі

Днями Рада США з географічних назв розглянула звернення посла України у США Валерія Чалого та одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі.

Зміни будуть внесені до офіційних баз вже 17 червня, написали на Facebook-сторінці Посольства України у США.

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Це надзвичайно важливий крок, відтепер на міжнародних рейсах та в іноземних аеропортах у всьому світі люди бачитимуть на табло правильну транслітерацію Києва. Варто додати, що міжнародні організації, зокрема й Міжнародна асоціація авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США.

Чому це важливо?На 28 році незалежності України рейси до Києва й досі перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Українці активно боролися за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно.