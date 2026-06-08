Він дав абсурдний коментар пропагандистським ЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Пєсков?

Кремль не бажає закінчувати війну та намагається перекинути відповідальність за її продовження на Україну. Пєсков озвучив вигадані звинувачення у бік Києва.

Прессекретар Кремля заявив, що нібито Збройні Сили України вдарили по поїзду Москва – Сімферополь в тимчасово окупованому Криму. Чиновник зазначив, що ця "атака" істотно ускладнює будь-які подальші спроби переходу до мирного врегулювання, забувши згадати, що Росія п'ятий рік не збирається завершувати свою агресивну війну.

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Пєсков назвав ці дії "злочинними" та додав, нібито вони суттєво ускладнюють будь-які спроби закінчити війну. Він не привів жодних доказів причетності Сил оборони. Україна не коментувала удари дронами по Криму.

Також прессекретар повідомив, що окупаційна влада працює над розв'язанням проблем із забезпеченням пальним Криму, проте не уточнив, що вона сама створила дефіцит.

Актуальні новини Росії

Росіяни почали масово відмовлятися від поїздок до окупованого Криму на тлі паливної кризи на півострові. Лише за останні два тижні кількість бронювань на курортах скоротилася майже на третину. На цьому тлі Крим втратив позиції серед популярних туристичних напрямків, туди припадає лише 1,5% усіх туристичних продажів у Росії.

Стосовно мирних перемовин, російський диктатор прокоментував пропозицію Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі. За словами Володимира Путіна, наразі він "не бачить у ній сенсу".