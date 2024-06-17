Крах уже скоро: що підштовхує Росію до активізації теми переговорів

Агресія Росії проти України триває вже довго. Окупанти очікували швидкої перемоги, проте все склалось зовсім по-іншому. Зараз все частіше звучать дискусії про мирні переговори, однак ні Кремль, ні Україна не готові йти на поступки.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що пропозиції про мир, які могли звучати у лютому чи березні 2022 року, зараз не є актуальними. Це демонструє динамічність війни, у якій бере участь Україна.

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Комунікації між Україною та Росією

Іван Ус зазначив, що йому важко уявити комунікації між українським та російським урядами. У Москві вважають, що їхня країна більш потужна і вони повинні диктувати умови.

В Україні розуміють, що ті заяви (Росії – 24 Канал) є пропозиціями капітуляції. Тому погоджуватись на це ми не збираємось,

– підкреслив головний консультант інституту.

На його думку, дипломатія між Україною та Росією поки не здатна щось змінити. Обидві сторони вважають, що саме на полі бою буде розв'язано питання цієї війни.

Той факт, що Росія частіше говорить про перемовини, означає, що там розуміють, які є проблеми у військовій структурі. Мені, як економісту, видається, що в економіці також не все добре,

– припустив Іван Ус.

Економічні проблеми у Росії

Міністерства, які відповідають за економічну складову життя Росії, вже давно надсилають сигнали про фінансові проблеми.

Нещодавно з'явилася інформація щодо внутрішнього аудиту "Газпрому", який показав дуже негативні результати. Багато хто вважає, що оприлюднення цього є сигналом наближених до керівництва корпорації людей, щоб зупинити війну,

– сказав Іван Ус.

За його словами, якщо Росія не припинить війну проти України, то там будуть масштабні проблеми в економіці.

Економісти кажуть, що за розрахунками ймовірний крах Росії вже скоро,

– наголосив він.

Путін заговорив про перемовини