Росії вкрай потрібні перемовини, – Жданов пояснив, який привід для шантажу вигадала агресорка

Росія майстерно вигадує нові способи шантажувати Україну і світ для того, аби буквально вмовити нас сісти за стіл перемовин. Черговий такий шантаж росіяни вигадали з підривом Каховської греблі.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, що Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС.

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Каховська гребля – привід для шантажу

Жданов розповів, що на Каховській греблі росіяни роблять те ж саме, що й на ЗАЕС, яку вони теж мінували, і там досі є нерозміновані об'єкти. Вони знайшли черговий привід для шантажу України й міжнародної спільноти щодо припинення вогню.

Росіяни розуміють, що програють цю війну, відступають, тому їм украй потрібне припинення вогню й перемовини,

– зазначив військовий експерт.

Зруйнувати греблю ракетами нереально

Він продовжив, що зруйнувати греблю ракетами нереально. Можна подивитись на Антонівський міст. Понад 100 снарядів, понад 50 дірок, і жодного прольоту не впало. Дамба Каховської ГЕС набагато міцніша, ніж Антонівський міст. Тож, ми просто фізично не можемо зруйнувати цю дамбу. ЇЇ можна зруйнувати підривом зсередини або надважким боєприпасом, типу ФАБ-3000.

"Якщо 10 – 20 таких снарядів скинути, то, можливо, ми її зруйнуємо", – зауважив Жданов.

Росія не зможе підірвати греблю непомітно

Військовий експерт додав, що для того, аби підірвати дамбу, треба буде відвести війська в безпечну зону. Якщо вони почнуть відводити війська, то ми будемо це бачити й розуміти, чому вони це роблять. Відведення військ буде сприяти просуванню ЗСУ. Ми будемо переслідувати ворога, що відступає, тож, зробити це зненацька неможливо.

Вони постійно і креативно знаходять приводи для того, щоб нас шантажувати, треба віддати їм належне. У цьому питанні Росія професіонал. При цьому Шойгу розмовляє з міністром оборони США Остіном і вмовляє його на перемир'я. Це говорить про те, що вони реально бояться наступальних дій ЗСУ,

– наголосив він.

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Путін дістає свої "консерви"

За словами Жданова, Ердоган, Трамп, Берлусконі та інші також говорять про важливість перемовин. Путін дістає всі свої "консерви", і вони нам трохи "зіпсують повітря". Чим більше таких вигуків, тим правильніший наш шлях, що треба боротись і не треба зупинятись, ми на вірному шляху.

"Це вже паніка, якщо з усіх "прасок" у них іде одна й та ж фраза – припинімо вогонь", – підкреслив військовий експерт.

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