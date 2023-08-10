Працює комплекс причин: чим вигідна для Саудівської Аравії активна підтримка України

За тиждень до саміту щодо української формули миру відбулися переговори між наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом та радником Джо Байдена з нацбезпеки Джейком Салліванном. Повідомляють буцімто США та СА погодили контури угоди про визнання Аравією Ізраїлю в обмін на поступки палестинцям, гарантії безпеки США та громадянську ядерну допомогу.

Ймовірно, форум щодо України та переговори між Сполученими Штатами та Саудівською Аравією взаємопов'язані. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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"Тут спрацьовує не тільки спонукання з боку США чи їх прохання до Саудівської Аравії. Я думаю, там ціла низка причин", – зазначив політолог.

Підіймає міжнародний авторитет

Контакти між Саудівською Аравією та Україною активізувалися. Однією з причин став травневий візит Президента України Володимира Зеленського у СА. Тоді формально він взяв участь у саміті Ліги арабських держав та провів переговори з принцом та керівництвом країни.

Можливо, якраз на зустрічі з Салліваном вирішили, що Джидда – це вдале місце для переговорів з країнами Глобального Півдня. Ба більше, воно відповідає інтересам Саудівської Аравії, адже це підіймає її міжнародний авторитет й дає можливість проявити себе.

"В принципі американці подарували класну ідею Саудівській Аравії", – зауважив Фесенко.

Як взаємопов'язаний форум щодо України та переговори між США та Саудівською Аравією: дивіться відео

Подвійна гра

Одна з небагатьох арабських країн, яка визнала Ізраїль, це Об'єднані Арабські Емірати. На думку політолога, це відбулося з подачі Сполучених Штатів. Водночас ОАЕ мають достатньо хороші та активні відносини з Росією.

Тут спостерігаємо активну подвійну гру багатьох країн Глобального Півдня, зокрема й на Близькому Сході. Вони одночасно активно співпрацюють і зі Сполученими Штатами, з Росією та Китаєм.

Зростає певна напруга з Росією, адже вона не завжди діє за правилами. Я думаю, що якраз це підштовхує Саудівську Аравію до більш активних миротворчих дій, де вони не збираються грати за російськими умовами, а відпрацьовують власні інтереси,

– сказав Фесенко.

Він припускає, що на позицію Саудівської Аравії, ОАЕ і навіть Китаю впливає затягування війни з боку Росії. Це суперечить інтересам більшості країн Глобального Півдня, оскільки через це для них виникають додаткові проблеми. У такий спосіб Росії демонструє, що вона нехтує інтересами цих країн.

Ключові здобутки саміту в Саудівській Аравії