У російської еліти дилема, – Жданов припустив план Путіна щодо виборів

На Росії 1 січня 2024 року стартує передвиборча кампанія. Водночас у Кремлі вже оголосили результати бюрократичних виборів – диктатор Владімір Путін має перемогти з результатом 90% голосів.

Це у своєму відеоблозі прокоментував військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зауважив, що у вересні 2022 року популярність російського узурпатора знизилася після оголошення часткової мобілізації.

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Непростий вибір

У російської еліти й усього істеблішменту залишилося менше ніж пів року для прийняття основного кардинального рішення щодо Путіна.

У Кремлі готуються до виборів. Наразі ситуація дуже цікава. У російської еліти дилема,

– мовив Жданов.

Перед російською елітою постає непростий вибір:

або ще 6 років путінізму, санкційний тиск, світова ізоляція Росії та повний перехід під Китай, адже самостійно росіяни не впораються навіть у цій санкційній політиці, яку Україна вважає недостатньо жорсткою;

або треба щось вирішувати з Путіним і тоді, можливо, зовсім інші кандидати розпочнуть передвиборчу кампанію.

"Ну подивимося. Часу стає все менше, а події – все цікавіші", – додав Жданов.

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Путін "обнулився"

У січні 2020 року Путін переписав конституції Росії під себе й тепер має "законне" право балотуватися у президенти. "Обнулення" президентських термінів диктатора дозволить йому висуватися на пост глави держави два рази поспіль. Зокрема, на виборах 2024 та 2030 року. Відповідно керувати країною-терористкою Путін зможе до 2036 року – чотири терміни поспіль.

"Нещасну" конституцію Путін як захотів, так і переписав і тепер диктатор має право балотуватися. Фактично він "обнулився", – зазначив військовий експерт.

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