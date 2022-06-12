Переможець лотереї у Канаді віддасть частину 70-мільйонного виграшу на відбудову України

У Канаді пенсіонер, якого звати пенсіонер Марсель Лусьєр, переміг у лотереї. Значну суму виграшу чоловік вирішив віддати на відбудову України.

Відомо, що Марсель Лусьєр зірвав джекпот у 70 мільйонів доларів у національній лотереї. Частину з цієї суми він передасть на післявоєнну відбудову України.

Важливо Фонд Бориса Нємцова нагородив Зеленського премією

Крім того, Марсель ще хоче віддати певну суму з виграшу на підтримку проєктів, які допомагають дітям з аутизмом.

Марсель Лусьєр сказав, що має намір використати частину зірваного джекпоту в 70 мільйонів доларів на допомогу у відбудові України та підтримку проєктів з допомоги дітям з аутизмом,

– повідомили місцеві ЗМІ.

Чоловік також витратить певну суму й на здійснення власних мрій. Так Лусьєр хоче придбати квитки на круїз разом з дружиною. Як розповів чоловік, відпочинок планувався уже кілька разів, однак щоразу скасовувався через пандемію COVID-19.

Останні новини у війні Росії проти України

Українські воїни щодня ліквідовують 100 – 200 російських окупантів. Чергового успіху вдалося досягнути біля Лисичанська на Луганщині. Там Збройні Сили України не дали просунутися російській військовій колоні. Вони влучно атакували техніку ворога.

Російські військові готують провокації в окупованій Херсонщині до "дня Росії". Вони хочуть цинічно обстріляти скупчення мирних мешканців.

Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі. Тож, тепер висадження російського десанту на Одещині залишається під питанням. Проте в місцевій ОВА кажуть, що активної підготовки до цього в Росії немає.

Росіяни й далі викрадають людей на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, за останні дні вони незаконно позбавили волі двох учасників АТО на Запоріжжі.

Рух опору не дає забути загарбникам, що вони окупували Херсонщину лише тимчасово. Про це російським військовим нагадують листівки, які українські патріоти розвішують спеціально, аби "тримати в тонусі" ворога.

За минулу добу окупанти завдали ударів по інфраструктурі та житлових будинках у кількох населених пунктах на Запоріжжі. Зокрема, під атаку потрапило село Кам'янське Васильківського району. По ньому вдарили штурмовиками Су-25.

Протягом лише однієї доби в Луганській області було знищено 30 будинків. Ворог продовжує обстрілювати Сєверодонецьк, а мешканці Лисичанська намагаються поспішно залишити місто.

До теми – Оперативна інформація про ситуацію на фронті: дивіться відео