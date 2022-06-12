Переможець лотереї у Канаді віддасть частину 70-мільйонного виграшу на відбудову України
Джерело:CTV News
У Канаді пенсіонер, якого звати пенсіонер Марсель Лусьєр, переміг у лотереї. Значну суму виграшу чоловік вирішив віддати на відбудову України.
Відомо, що Марсель Лусьєр зірвав джекпот у 70 мільйонів доларів у національній лотереї. Частину з цієї суми він передасть на післявоєнну відбудову України.
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Крім того, Марсель ще хоче віддати певну суму з виграшу на підтримку проєктів, які допомагають дітям з аутизмом.
Марсель Лусьєр сказав, що має намір використати частину зірваного джекпоту в 70 мільйонів доларів на допомогу у відбудові України та підтримку проєктів з допомоги дітям з аутизмом,
– повідомили місцеві ЗМІ.
Чоловік також витратить певну суму й на здійснення власних мрій. Так Лусьєр хоче придбати квитки на круїз разом з дружиною. Як розповів чоловік, відпочинок планувався уже кілька разів, однак щоразу скасовувався через пандемію COVID-19.
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