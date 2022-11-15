У Кремлі все досі за планом: Пєсков спростував перенесення "центру" Херсонщини до Генічеська

15 листопада 2022 , 13:00
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11 листопада російські окупаційні війська були змушені втікати із Херсона на тлі просування ЗСУ. Після цього колаборант Олександр Фомін заявляв, що "столицю" окупованої Херсонщини перенесли до Генічеська.

Прессекретар Путіна повідомив російським ЗМІ, що Херсон досі залишається "столицею області у складі Росії". За словами Пєскова, ніяких рішень про перенесення "центру" окупованого Півдня не приймали, пише 24 канал.

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Чому росіяни ціляться на Генічеськ

У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що ймовірно, всі російські командири ненадовго засядуть в Генічеську та будуть звідти керувати підрозділами, допоки їх не вижене українська армія.

Розвідники повідомляють, що місто має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході.

Окрім того, від Генічеська недалеко до Криму – можна оперативно переправляти підкріплення з півострова. Також "тимчасова столиця", на жаль, поки поза зоною досяжності українських артилерійських систем. За іншого розташування, ЗСУ могли б завдавати значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.

Зауважте! Генічеськ розташований на узбережжі Азовського моря недалеко від в'їзду до Криму через Чонгар. Тобто на максимальній відстані від району дії української артилерії.

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Автор: Анна Романюк