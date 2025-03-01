"Путін аплодував за кулісами": американістка оцінила візит Зеленського до Трампа

Під час зустрічі у Вашингтоні 28 лютого 2025 року між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським сталася публічна сварка. Чимало світових лідерів підтримують українського президента, відзначаючи, що поведінка адміністрації США була не гідною.

Про це 24 Каналу розповіла політолог-американістка Олександра Філіппенко, зазначивши, що Владімір Путін, однозначно, спостерігав за таким дійством та "аплодував за кулісами". Вона додала, що суперечка між президентом США та України є абсолютно несподіваною.

До теми "Чому ви не носите костюм": що Зеленський відповів на провокативне питання журналіста

Чого вимагають у США

Олександра Філіппенко зауважила, що під час розмови із Зеленським Дональд Трамп та Джей Ді Венс неодноразово говорили про відсутність поваги до США.

Це прозвучало, як тільки Володимир Зеленський покинув Білий дім. Нібито недостатньо поваги було виявлено лідером України щодо американської сторони. Хоча ми всі знаємо, що Зеленський неодноразово дякував США. Він дуже багато про це говорив протягом всього повномасштабного вторгнення,

– наголосила вона.

Попри все, президент США досі розглядає можливість підписання угоди з Україною про корисні копалини.

Зверніть увагу! Директор з комунікацій Андрій Добрянський зазначив, що результати переговорів між США та Україною вигідні лише Владіміру Путіну, оскільки риторика адміністрації Трампа посилила розбіжності між українцями та американцями. За його словами, через суперечку між лідерами двох країн було зірвано підписання угоди про корисні копалини, що є втратою для США.

Той скандал, який трапився у Білому домі виявився абсолютно несподіваним для всіх, адже ця зустріч мала бути лише формальністю, де всі б обмінювались люб'язностями.

Не "телевізійне шоу"

Політолог-американістка зауважила, що Дональд Трамп після перепалки із Володимиром Зеленським назвав те, що відбулось гарним "телевізійним шоу". Однак це зовсім не так, адже лідер України говорив про реальні людські життя та війну, яка несе біль та страждання, через російську агресію.

Трамп дивиться на Україну як бізнесмен, який купує щось, зокрема рідкісноземельні метали. Він звик так діяти, але ми говоримо про війну, у якій гинуть люди, тому такий підхід дещо дивним,

– підкреслила Олександра Філіппенко.

Вона також додала, що угоду про корисні копалини можуть підписати й інші представники України та США, зокрема міністри фінансів держав.