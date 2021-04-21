Перераховували "пачки" грошей: показали відео обшуків у брата Вовка

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У Національному антикорупційному бюро показали відео обшуків у брата очільника ОАСК Павла Вовка – Юрія Зонтова. Саме у нього раніше виявили мільйони доларів готівкою.

Джерело:

НАБУ

На відео видно, як правоохоронці відкрили сейф та перераховували "пачки" готівки. Його опублікували 21 квітня.

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Що відомо про обшуки у Зонтова

  • Колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки Зонтова затримали ще 6 квітня. Його спіймали на хабарі – 100 тисяч доларів.
  • 7 квітня детективи НАБУ повідомили, що провели обшуки у брата Вовка. У нього виявили ледь не "склад" готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
  • Крім того, знайшли антикваріат та документи.

Дивіться відео обшуків у Зонтова:

Де перебуває брат Вовка

Зверніть увагу! Самого главу ОАСК та інших суддів підозрюють у спробі узурпації влади. Про це свідчать "плівки", яке НАБУ опублікувало раніше.

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