Перераховували "пачки" грошей: показали відео обшуків у брата Вовка

У Національному антикорупційному бюро показали відео обшуків у брата очільника ОАСК Павла Вовка – Юрія Зонтова. Саме у нього раніше виявили мільйони доларів готівкою.

На відео видно, як правоохоронці відкрили сейф та перераховували "пачки" готівки. Його опублікували 21 квітня.

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Що відомо про обшуки у Зонтова

Колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки Зонтова затримали ще 6 квітня. Його спіймали на хабарі – 100 тисяч доларів.

7 квітня детективи НАБУ повідомили, що провели обшуки у брата Вовка. У нього виявили ледь не "склад" готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

Крім того, знайшли антикваріат та документи.

Дивіться відео обшуків у Зонтова:

Де перебуває брат Вовка

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату Вовка.

Зонтова відправили під варту до 4 червня із можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень, тому він перебуває у СІЗО.

Крім цього, 14 квітня ВАКС арештував його майно.

Самого главу ОАСК та інших суддів підозрюють у спробі узурпації влади. Про це свідчать "плівки", яке НАБУ опублікувало раніше.

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