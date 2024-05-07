Наймолодшому – всього 20: з Тиси дістали тіла трьох потопельників

Прикордонники продовжують виявляти тіла потопельників у річці Тиса. Цього раз службовці ДПСУ повідомили ще про 3 загиблих чоловіків.

Наймолодшому з них було всього 20 років. Раніше було відомо про ще 25 подібних випадків під час спроби нелегального перетину кордону.

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Загибель у Тисі

У ДПСУ розповіли, що про першого потопельника прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце одразу прибули рятувальники та поліція. Вони встановили, що загиблим є 28-річний житель Івано-Франківщини. Водночас на цьому трагічні знахідки не скінчилися.

У ході взаємодії з колегами МВС прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років,

– повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники закликали українців не ризикувати своїм життям, адже попри зниження рівня води, річка залишається небезпечною.

Незаконний перетин кордону: новини

Щодня Державна прикордонна служба України викриває до 10 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Більшість випадків спроб незаконного перетину кордону фіксують поза межами пунктів пропуску. Часто громадяни намагаються перебратися через річки з потужною течією, що призводить до гибелі громадян.

Лише за 2024 рік на річковій ділянці кордону з Румунією було виявлено вже тіла 7 потопельників, які намагалися незаконно перетнути Тису. Загалом відомо вже про 28 випадків за весь час – включно з останніми трьома громадянами.

Також тіла двох чоловіків у Тисі виявили вечері 27 квітня. Через сильну течію їх вдалось дістати з води тільки наступного дня, 28 квітня.

Глибина річки Тиса на ділянці, якою проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 5 метрів глибини та 80 метрів ширини.