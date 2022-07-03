У Раді хочуть розширити категорії чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон

В Україні продовжує бути чинним воєнний стан, який передбачає заборону військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон. Та у Верховній Раді хочуть пом'якшити обмеження.

Кому можуть дозволити виїжджати за кордон

Нардеп Георгій Мазурашу вніс законопроєкт 7484-1, в якому пропонує розширити категорії чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану, повідомляє 24 канал.

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Пропонується дозволити виїжджати за кордоном чоловікам, на утриманні яких перебувають не тільки троє і більше неповнолітніх дітей, а:

двоє дітей віком до 14 років;

або одна дитина віком до 14 років і вагітна дружина;

або одна дитина віком до 3 років.

Також пропонується дозволити виїжджати особам, які мають робочі, спортивні контракти в інших країнах, офіційне підтвердження з інших країн з працевлаштування, або контракти із замовниками з інших країн на 1 рік і більше на надання IT-послуг, або консультаційних послуг за умови оплати ЄСВ чи бізнес в інших країнах.

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Що відомо про мобілізацію в Україні

Через російське вторгнення президент Володимир Зеленський оголосив про мобілізацію в Україні. Під час мобілізації військовозобов'язаним чоловікам у віці 18 – 60 років заборонено покидати Україну.

Наразі відомо, що мобілізація триватиме щонайменше до 23 серпня.

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Водночас у Міністерстві оборони України наголошували, що мобілізаційні заходи триватимуть доти, доки це необхідно. У Міноборони не називали точну кількість чоловіків, яких потрібно мобілізувати. Та заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що йдеться про сотні тисяч чоловіків.

Дедалі частіше повістки вручають на вулицях, у місцях відпочинку тощо. У РНБО пояснили, що законом не встановлено місце, де можна вручати повістку, а де ні. Також у РНБО запевнили, що вручення повістки не означає мобілізацію на фронт.

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